Окрестности озера Тургояк закрыли для неорганизованных туристов

Ограничения ввели для защиты лесов от огня

В связи с особым противопожарным режимом в Челябинской области запрещено посещать леса вокруг озера Тургояк. На территории организованы стационарные посты и патрули, которые разворачивают всех диких туристов. Об этом сегодня, 1 июня, сообщило главное управление лесами региона.

Посты, не допускающие к береговой зоне неорганизованные группы, работают на въездах в лес в районе озера Инышко и базы отдыха «Волна». Кроме того, администрацией округа организована работа совместных контрольно-патрульных групп из представителей полиции, Госпожнадзора, Миасского лесничества, управления ГОЧС и казачества.

Как отметили в ГУ лесами, ограничительные меры дают эффект: с момента их введения на территории Тургоякского участкового лесничества возгораний не зарегистрировано.

Ранее ИА «Первое областное» уже писало, что из-за высокой пожарной опасности попасть на берег Тургояка теперь можно только по пропускам или с путевками на базы отдыха.