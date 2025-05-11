Около полумиллиона южноуральцев приняли участие в мероприятиях 9 мая

В Челябинской области масштабно отметили День Победы

В день празднования 80-летия Великой Победы в Челябинской области прошло 268 массовых мероприятий, участие в которых приняли около полумиллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Военные парады, праздничные концерты, торжественные возложения к мемориалам памяти, акции и шествия Бессмертного полка охватили несколько населенных пунктов региона. Всего День Великой Победы отметили в 62 муниципалитетах Южного Урала»,— уточнили в полицейском главке.

В шествии Бессмертного полка только в Челябинске приняли участие свыше 200 тысяч человек. Всего по области к шествию присоединились более 360 тысяч южноуральцев.

За порядком в регионе следили более 7,5 тысячи полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники частных охранных предприятий, дружинники и казаки. Нарушений не допущено.