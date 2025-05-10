Более 360 тысяч южноуральцев приняли участие в шествии Бессмертного полка

Акция стала одним из центральных событий празднования 80-летия Великой Победы

Накануне, 9 мая, в Челябинской области впервые с 2022 года шествие Бессмертного полка прошло в очном формате. На улицы в городах и селах с портретами героев Великой Отечественной войны вышли свыше 360 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Только в Челябинске участие в шествии приняли свыше 200 тысяч горожан. Со штендерами, фоторамками и плакатами они вышли на главную городскую улицу. Возглавил шествие губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной.

«„Бессмертный полк“ — это не просто шествие, это живая связь поколений, напоминание о великом подвиге нашего народа. Это возможность рассказать молодым поколениям о героизме наших предков, о цене свободы и независимости. Именно благодаря им мы сегодня строим будущее и воспитываем своих детей»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Среди портретов были и фотографии современных героев — участников спецоперации.

Фоторепортаж с одного из центральных мероприятий смотрите на нашем сайте.