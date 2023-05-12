Около 40 нападений на медиков скорой помощи зафиксировали за год на Южном Урале

Чаще всего агрессия исходит от пьяных

В 2022 году зафиксировано около 40 нападений на медиков скорой помощи. Такую статистику в Международный день медицинских сестер приводит главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи в Челябинской области Александр Васильев.

«Бывает, что бригаду не выпускают из квартиры, требуя госпитализации, угрожают спустить собаку, замахиваются ножом, бьют. Ситуация не нова, к сожалению. Пик по количеству нападений был в 2016 году, около 80 случаев»,

— замечает Васильев.