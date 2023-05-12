«Бывает, что бригаду не выпускают из квартиры, требуя госпитализации, угрожают спустить собаку, замахиваются ножом, бьют. Ситуация не нова, к сожалению. Пик по количеству нападений был в 2016 году, около 80 случаев», — замечает Васильев.
Примерно каждый десятый выезд в Челябинской области — это выезд к пьяному пациенту. Именно пьяные люди, по словам Васильева, чаще всего проявляют агрессию. Медики возят с собой тревожную кнопку и могут оперативно вызвать наряд Росгвардии. Но очень часто агрессор уже успевает применить физическое насилие.
Поэтому Александр Васильев считает, что в России следует ужесточить наказание за нападение на врачей. Тем более что чаще всего от агрессии страдают фельдшеры-женщины. Мужчин на скорой работает не так уж много.
Например, в 2020 году нетрезвая компания напала на медиков в Челябинске.
А в 2018 году автомобиль скорой попал под обстрел.