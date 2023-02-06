Около 40% челябинских школьников имеют лишний вес — Роспотребнадзор

Одной из причин ожирения эксперты считают неправильное питание дома и в школе

Около 40% школьников в Челябинске имеют избыточный вес, а кто-то еще и хронические болезни. Все это результат неправильного питания в школе и дома, считают эксперты регионального Роспотребнадзора.

В ТОПЕ — КАРТОФЕЛЬ И МАКАРОНЫ

В 2022 году ведомство провело опрос школьников и их родителей. Оказалось, что только 46% детей получают дома четырехразовое питание. При этом дети, как правило, едят блюда из круп, картофеля и макарон, а около 20% детей каждый день употребляют колбасу, кетчуп, майонез и выпечку.

«С возрастом распространенность нездорового пищевого поведения возрастает. В качестве перекусов школьники предпочитают покупать выпечку и хлебобулочные изделия (14,4%), соки и нектары (15,4%), а также мороженое (13,3%). Все это говорит о недостатке знаний о здоровом питании, в том числе среди родителей», — говорят в региональном Роспотребнадзоре.

ГЛОТАЮТ ЗАВТРАК НА ХОДУ

Не порадовали экспертов и пищеблоки при местных школах. В прошлом году родители 25 раз отправляли в надзорное ведомство жалобы на питание. По словам взрослых, еда в школах невкусная и холодная, ассортимент предлагаемых блюд ограничен, а времени на обед отводится слишком мало. Так ли это на самом деле? Роспотребнадзор провел массовые проверки.

«Наиболее распространенной формой организации питания для школьников всех возрастных групп является завтрак. При этом почти 13% детей получают в школах двухразовое питание. В основном это дети с особенностями здоровья, а также дети из начальной школы, которые ходят в группы продленного дня», — замечают в ведомстве.

Завтракать и обедать детям на самом деле приходится максимально быстро: на завтрак в школах отводятся перемены продолжительностью 15 минут, на обед — по 20 минут. За это время необходимо спуститься в столовую, помыть руки, поесть и вернуться в класс. Глотать и правда порой приходится на ходу. А разные нарушения в пищеблоках ведомство находит во время каждой четвертой проверки.

СТРАДАЮТ ЖЕЛУДОК, ЩИТОВИДКА И СЕРДЦЕ

Словом, от идеала ситуация далека. Порою дети не могут нормально поесть ни в школе, ни дома. И это не лучшим образом отражается на здоровье.

«Около 38% детей среди учащихся первых-девятых классов имеют избыточную массу тела и ожирение. Также у школьников всех возрастов есть хронические заболевания, связанные с нарушением питания. Чем старше дети, тем больше заболеваний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Если сравнивать начальную и старшую школу, то у старших детей:

— в 1,6 раза больше заболеваний органов пищеварения;

— в 9,4 раза больше заболеваний щитовидной железы;

— в 4,1 раза больше случаев анемии;

— и в 8,4 раза больше болезней системы кровообращения.

Среди других негативных моментов, влияющих на здоровье детей, эксперты Роспотребнадзора отметили недостаточную освещенность классов. Проверки ведомства показали, что около 16% школ нарушают санитарные требования к искусственной освещенности.

Теоретически портить здоровье может длительное воздействие электромагнитных полей, которые излучают компьютеры, интерактивные доски, планшеты и прочая техника. Специалисты Роспотребнадзора не поленились и замерили излучение в 250 компьютерных классах. Отклонений от нормы не выявили нигде.

Вместе с тем в ведомстве говорят, что негативное влияние на здоровье имеет высокая наполняемость классов. В переполненных классах дети чаще болеют, быстрее утомляются и хуже соображают. Кроме того, для здоровья было бы лучше учиться в первую смену. Но пока около 70% всех школ работают посменно. Из-за этого, кстати, школьная мебель не всегда соответствует возрасту школяров: за одной и той же партой в разные смены сидят школьники разного роста.

КАК УЗНАТЬ НОРМУ ВЕСА РЕБЕНКА

Рассчитать идеальный вес для ребенка сложнее, чем для взрослого. Сначала ВОЗ советует подсчитать индекс массы тела (ИМТ) по формуле Адольфа Кетле, а потом сравнить результат с таблицей среднего роста и веса детей. И формулу, и таблицу легко найти в интернете. Также оценить вес ребенка поможет педиатр в поликлинике или врач детского Центра здоровья, где проводят бесплатную диспансеризацию детей. Адрес ближайшего центра вам подскажут в регистратуре.

Как в челябинских школах детей приучают к здоровому питанию, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное». Специально для вас мы заглянули в столовую образовательного центра № 5, который в 2021 году признали лучшей школьной столовой Челябинской области.