Около 2% девятиклассников могут остаться без аттестата в Челябинской области

Это дети, которые получили за учебный год двойки

Около 1,5—2% выпускников девятых классов могут остаться без аттестатов об окончании школы. Это дети, которые не справились с выпускными экзаменами и получили двойки по разным предметам, рассказали в Минобре Челябинской области.

«Точные цифры по этому году пока неизвестны. Но в среднем каждый год примерно 1,5—2% выпускников не могут преодолеть порог выпускных экзаменов. Как правило, это дети, которые стоят на разных видах учета. У них нет мотивации к обучению, и работать с такими детьми педагогам приходится вместе с сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних», — рассказала начальник управления общего образования министерства образования Челябинской области Елена Бухмастова.

Иногда в неприятную ситуацию попадают ребята, которые проносят на экзамен шпаргалки и телефоны. Такие случаи фиксируют каждый год. После девятого класса их могут оставить «на осень». Двоечникам дают шанс подтянуть свою успеваемость и исправить оценки за год.

«Если экзамен будет снова провален, школьника могут оставить на повторное обучение. Или предложить семейную форму обучения — в этом случае школа поможет составить индивидуальный образовательный маршрут», — говорит Елена Бухмастова.

Между тем в Челябинской области только 30% школьников планируют поступать в десятый класс.