/ Следователи заинтересовались охотой коллег на запрещенной территории на Южном Урале

Браконьерами, предположительно, оказались сотрудники полиции.

СК ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты на Южном Урале. Сообщается, что на территории Малокизильского водозабора в Магнитогорске, где водятся хищные звери, промышляли браконьеры. Предположительно, ими оказались сотрудники полиции.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

ГУ МВД России по Челябинской области также организовало проверку. Сейчас подтверждается только нахождение полицейского в лесном массиве, но не охота. Также была проведена встреча с представителями Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, в ходе которой нарушений административного законодательства в действиях сотрудника не установлено.