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/ Следователи заинтересовались охотой коллег на запрещенной территории на Южном Урале

Следователи заинтересовались охотой коллег на запрещенной территории на Южном Урале

Браконьерами, предположительно, оказались сотрудники полиции.
сегодня в 12:53
  |  Общество

СК ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты на Южном Урале. Сообщается, что на территории Малокизильского водозабора в Магнитогорске, где водятся хищные звери, промышляли браконьеры. Предположительно, ими оказались сотрудники полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

ГУ МВД России по Челябинской области также организовало проверку. Сейчас подтверждается только нахождение полицейского в лесном массиве, но не охота. Также была проведена встреча с представителями Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, в ходе которой нарушений административного законодательства в действиях сотрудника не установлено. 

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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