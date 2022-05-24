Ограничение полетов в 11 аэропортов России продлили до 31 мая

Закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани закрыли для пассажиров еще в конце февраля 2022 года, и с тех пор ограничение полетов регулярно продлевается.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

На самолетах нельзя попасть в том числе в Крым. Полуостров ежегодно летом принимал тысячи туристов из многих регионов страны. Но в этом году отдых там под угрозой. Ограничение на перелеты не только вынуждает туристов менять свои планы, но и приводит к убыткам туроператоров. ИА «Первое областное» выяснило, готовы ли челябинцы поехать в Крым несмотря ни на что и какие есть варианты добраться на полуостров.



Ранее Ростуризм презентовал чартерную программу полетов из России на весну и лето 2022 года. В нее включены Казань, Тюмень, Карелия, Алтай, Бурятия, Сахалин и даже Камчатка.