Офтальмологи ЧОКБ получили новую технику для лечения пациентов с сахарным диабетом

Современная аппаратура позволит уберечь больных от слепоты

Одним из тяжелых последствий сахарного диабета является слепота. Чтобы бороться с этой проблемой, в Челябинской областной клинической больнице открыт кабинет диабетической ретинопатии. Сегодня, 3 апреля, медики показали современную технику, которую приобрели для этого кабинета в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Диабетическая ретинопатия встречается практически у всех пациентов старше 40 лет, которые страдают диабетом длительное время. Новое оборудование предназначено для диагностики и лечения осложнений на сетчатке глаза.





«Оборудование стоимостью 36 миллионов рублей установлено в офтальмологическом центре. Новая техника позволяет на ранней стадии выявить проблемы со зрением у пациентов с сахарным диабетом, а также провести хирургическое лечение и проконтролировать ход лечения», — говорит заведующая отделением эндокринологии ЧОКБ, главный эндокринолог Минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова.

Среди приобретений, к примеру, два лазерных аппарата с щадящим воздействием на сетчатку.

«С этим лазером мы можем более качественно и щадяще работать с определенными отделами сетчатки и выполнять большее число операций: если раньше мы могли сделать 3—4 лазера в день, то сейчас проводим до 7—8 операций», — говорит врач-офтальмолог Наталья Кузнецова.

Год назад для пациентов с сахарным диабетом, которые имеют проблемы со зрением, был разработан специальный алгоритм посещения Челябинской областной клинической больницы. Он предполагает осмотр и томографию сетчатки. При необходимости пациенту в тот же день выполняют лазеркоагуляцию, без анализов и без госпитализации. Все процедуры проводят бесплатно, по полису ОМС.

Также на базе ЧОКБ работает региональный центр по борьбе с сахарным диабетом, где можно получить помощь разных специалистов. В перспективе подобные центры планируют создать на базе челябинских ГКБ № 1 и ГКБ № 11.

Также на Южном Урале работают 10 межрайонных центров помощи пациентам с сахарным диабетом.

Между тем челябинский перинатальный центр избавился от статуса «роддома для избранных» и приглашает всех женщин рожать к себе.