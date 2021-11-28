Один день из жизни женщины: многодетная мама из Челябинской области о том, как совмещать карьеру и семью

Мама шестерых детей, краевед и патриот Марина Овчинникова из Чесмы убеждена, что если тяжело, надо просить совета

28 ноября отмечается международный День матерей. В преддверии праздника корреспондент информагентства «Первое областное» встретилась с героиней материала — Мариной Овчинниковой из Чесмы, мамой шестерых детей, педагогом, краеведом, предпринимателем, художником, фотографом и, в общем-то той, кто может с гордостью носить звание «Мама». В интервью Марина рассказала, за что любит свою деревню и готова продвигать сельский туризм на малой Родине, почему взяла в семью приемных детей и каким нелегким оказался этот труд.

Марине — 42 года, но житейской мудрости в этой женщине — на несколько жизней. Она встречает нас в своем доме на кухне в длинном платье из батиста. Движения неторопливые, без суеты, но за пару минут, Марина делает несколько дел: готовит оладьи, разливает детям чай, кормит собаку и рассказывает о себе. Интерьер кухни, да и самого дома — под стать хозяйке: степные сухоцветы в вазах, старинный, наверное, вековой буфет с глиняной посудой внутри, хлопковые занавески, декупаж на оконной раме, ярким пятном на полу — огромная тыква, выращенная на своем огороде.

– Марина, как вы с мужем решились на шестерых детей?

– Мы с Вячеславом еще в одном классе учились, а в студенчестве поженились. У нас родились сыновья-погодки Никита и Коля. Затем после окончания института, я училась на худграфе, Слава — на экономическом, мы решили, что пора определяться со своим местом жительства, где-то осесть. Решили вернуться домой, оба из Чесмы, родители наши здесь. Мы — не городские. А я с детства думала, что возьму в семью детей на воспитание. Когда обосновались в Чесме, решили взять девочку. Девочек оказалось двое: Инне было три года, а ее старшей сестре Кристине 10 лет. Вот уже 15 лет в нашей семье есть дочери, сейчас у Кристины своя семья, у нас растет внук Лева, Инна — студентка. Пять лет назад в семье появился 10-летний Дима, он ребенок-инвалид. Никифора мы родили, уже когда построили этот дом, восемь лет назад. Дима долго адаптировался. Он у нас, можно сказать, незапланированный. Никифору было три года, я делала в своей фотостудии портфолио для воспитанников местного детского дома. Мне дали доступ в базу — посмотреть, как снимают детей-сирот. Там увидела анкету Димы, его фото. И как-то он мне запал. Видно было, что мальчик болеет, в анкете стояло «неуточненный диагноз». Уже после мы с мужем прошли массу собеседований, тестов, проверок, нас отговаривали от него. А когда сами увидели его, поняли — почему. Очень сложный комплекс ортопедических заболеваний с непонятной генетикой.





– Вы не испугались?

– Конечно, это ответственность. Дима вон очень хорошо помнит нашу первую встречу. Он всегда хотел в семью. Сначала мы взяли его на гостевой режим, потом уже нам разрешили забрать насовсем. Потому что ребенком нужно заниматься, его надо лечить, а не возить туда-сюда. Мы с ним столько операций, реабилитаций пережили. В Москве, в Питере, в Кургане лечились. Сейчас спина более-менее ровная, он ходит сам, без опоры, хорошо рисует, вырезает из дерева, играет на фортепиано... Год назад с домашнего обучения перевели его на семейное. Тоже непростое было решение. Сейчас он учится в онлайн-школе, особенно «налегает» на метаматематику, биологию, географию — то, что пригодится и расширяет кругозор. Пришлось расставить приоритеты по обстоятельствам, отказаться от чего-то, к другому, наоборот — максимальное внимание.



После чаепития Марина собирается на важное для нее мероприятие. В этот день запланировано возложение цветов к памятнику генерал-полковнику службы внешней разведки, уроженцу Чесмы, Владимиру Завершинскому, важному человеку в жизни Марины Сергеевны. Уже за рулем автомобиля она продолжает отвечать на вопросы.

– Каково это — воспитывать приемных детей?

Это очень большой труд. Не надо питать иллюзий, что все само как-то сложится. Бывали очень тяжелые времена, сейчас уже проще об этом говорить и рассказывать. Единственный совет, который я хочу дать молодым родителям: не бойтесь «идти в люди», спросить совета, не надо держать и копить в семье проблемы. Мы обращались за помощью к специалистам: и к психологам, и к психиатрами. Слава настолько углубился в проблемы подростков, тем более и старшие приемные были со сложной судьбой, что сам стал квалифицированным психологом. Сейчас сам уже оказывает консультации онлайн. Кристину он каждую неделю возил в Магнитогорск (более 150 км — прим. автора) на занятия с психологом, для Димы мы нанимали онлайн-консультанта на весь год. Ведь то, что мама и папа говорят и проговаривают, это наше мнение, родительское. А ребенку иногда нужно услышать кого-то со стороны, высказаться постороннему человеку. И я нисколько не осуждаю тех родителей, которые не смогли потянуть эту ношу, не рассчитали свои силы. Бывает так, что исчерпаны абсолютно все ресурсы, и уже разрослись конфликты с другими детьми, между супругами, поэтому отказ от ребенка — это, конечно, ненормально, но это тоже вариант.

К вопросу о ресурсах — есть один главный— это любовь. Простая, безоценочная, все понимающая, принимающая. Круто, конечно, когда ребенок успешный, умный, но не менее ценно, когда он добрый, человечный, трудолюбивый. Да и со взрослыми так.

У памятника Завершинскому — небольшой митинг с участием первых лиц района. Владимир Иванович последние годы своей жизни старался уделить как можно больше внимания своему родному краю, чем-то помочь землякам. Марина с трепетом и глубоким уважением отзывается о нем.





Возвращаемся домой, пока мама переодевается, мальчики показывают, как умеют играть на пианино. Дима наигрывает «Тайный сад», пронзительная мелодия льется под непослушными пальцами мальчика.

– И все же вы — одна большая семья. Вон Дима, сам спешит вам помочь...

– Конечно, а как по-другому? Мы все — родные. У нас есть семейная традиция: где бы ты ни был — пришли фото 1 сентября. У меня такие фото есть по каждому году, когда еще дети в школу ходили. Сейчас Никита, Кристина и Инна живут, работают и учатся в Челябинске, но очень тесно общаются. Все вместе ждали Колю из армии, он недавно только вернулся. Буквально вчера с Колей достали папки и фотоальбомы, там у меня хранятся открытки, поделки, письма Деду Морозу, стенгазеты на праздники и дни рождения, которые мы с детьми рисовали. Коля говорит: «А помнишь ты говорила, что, если в доме случится пожар, первым делом эти папки вынесешь».





– Марина, вы с такой гордостью говорите о каждом ребенке. Чем они у вас увлекаются?

– У нас все дети закончили или учатся в школе искусств параллельно с основной. Хореография, класс гитары, баян, художественное отделение, фортепиано... Ну, Дима и Никифор, как вы уже заметили, играют на пианино, Дима еще рисует, мастерит из дерева. Никифор второклассник, лего занимается, любит журналы детские, книги читать. Николай окончил колледж до армии. Он технолог. Коля чудесный повар. Лет с 10-ти печет пироги. Сейчас готовит хоть что, еду любого класса. В ресторане работал до армии. Восхищаюсь им. Инна учится в медколледже в Челябинске на 3 курсе и работает в стоматологии. С 7-го класса она увлечена армрестлингом, на прошлой неделе заняла третье место на соревнованиях в УрФО в Екатеринбурге. Кристина нашла себя в фитнес-индустрии, сейчас маленьким Левой занимается, зять у нас хороший. Никита здорово поет, на гитаре играет, учится в магистратуре ЮурГУ, на днях победил в хакатоне по искусственному интеллекту. Фото, где ему Текслер руку жмет весь Интернет облетело. Как тут не гордиться? (смеется).





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

– В то же время вы находите возможности для своей самореализации. Как вы все успеваете?

– Да я ничего не успеваю. Сегодня вот последний день подачи заявок на губернаторские гранты. Переживаю, что деньги мимо нашего района могут пройти (снова смеется). Недавно я окончила магистратуру по журналистике. Захотела чего-то нового, какого-то развития, нового взгляда. Не знаю, пригодиться ли мне мой диплом, но я уже несколько лет работаю в близкой сфере — собираю, систематизирую всю собранную информацию по истории Чесменского района. 12 лет назад я открыла свой небольшой бизнес — фотостудию «Капитан», чтоб созвучно с Чесмой было. (Чесма — бухта, где в 18 веке прошло военно-морское сражение между русскими и турецкими войсками — прим. авт. ). Фотографировала мероприятия, районные праздники, писала новости и выкладывала их на странице студии. Затем стала собирать там краеведческий материал, общалась с краеведами, яркими личностями нашего района.

После того как, накормила семью обедом и проводила младшего Никифора в школу, мальчик учится во вторую смену, Марина собирается на работу. У нее занятия в школе искусств в художественном отделении. За это время несколько раз Марине пытаются позвонить коллеги из других районов: художник из Троицка пытается организовать выставку в Чесме, еще сотрудники музея из соседнего района хотят консультацию, как подготовить проект на грант. У нее есть чему поучиться, – в этом году во многом благодаря ее работоспособности в Чесменском районе создали первый музей под открытым небом.





– Значит фотостудия привела вас в сельский туризм?

– Можно и так сказать. Мы в студии работали с моей подругой. Постепенно бизнес наладился, я стала работать педагогом в школе искусств, а потом в администрации открыли ставку специалиста по развитию туризма, куда меня и пригласили. Здесь я нашла то, что мне действительно интересно. Мы разработали маршруты, проводим экскурсии. У нас несколько лет был благотворительный фонд «Старт», где учредителями были я, мой муж и батюшка Артемий. В 2019 году мы проработали документацию фонда и стали подаваться на гранты. В прошлом году заявились с идеей «Чесменская экспедиция», выиграли, реализовали. В этом году подготовили несколько проектов. Победили в конкурсе Президентских грантов в сфере развития культуры с проектом «Народы степи». Большие планы на весну и лето. В бюджете заложена большая юрта — можно будет группы по 20 человек комфортно с ночевкой принимать. В зиму к реализации еще один небольшой, но очень приятный грант «Лоскуток». Он объединит сельских женщин-мастериц Чесменского района. Будут мастер-классы, встречи, итоговая выставка...

– Вы считаете, что на Южном Урале реально развивать сельским туризм и это будет перспективно?

– А почему нет? Чесменский район, конечно, специфическая территория в этом плане. Далековато от городов и центральных дорог, но с другой стороны, нетронутая «цивилизацией», с хорошей сохранностью историко-культурных памятников в естественной среде, с очень разнообразной природой: от солончаков до гор и реликтовых боров. У нас удивительные люди работают с туристами — каждый — точка притяжения! Кто из гостей бывает здесь, возвращается на другие экскурсии в район, на другие программы. В 2021 г. на маршрутах побывало примерно 1200 человек. Мы школьников своих возим, из других районов к нам приезжают группы, семьи. На этнографические экспедиции специалисты приезжают, археологи работают, историки, гости из Челябинска, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга. Много времени и труда уделяем именно изучению территории. Вот недавно издали карту по истории Чесменского района. Компактно сложили в структуру и разместили информацию о том, как жил и хозяйствовал человек на нашей земле с каменного века, до периода новейшей истории. Несколько лет работы.





У Марины Сергеевны начинается урок. Вечером она уже отправляет свои семейные фото с детьми, пишет новость в соцсетях о Владимире Завершинском и готовит проект на грант, успевая за несколько часов до закрытия приема заявок.