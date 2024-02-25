Очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону СВО из Магнитогорска

Рассказываем, что отправили бойцам

В зону специальной военной операции из Магнитогорска отправилась очередная партия гуманитарной помощи для бойцов. В отправке приняли участие сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, служители местной епархии, работники меткомбината и другие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На передовую отправили средства личной гигиены, вещи, камуфляжные сетки, продукты и многое другое.

Накануне Дня защитника Отечества гуманитарную помощь в зону СВО отправили сразу из трех районов: Нагайбакского, Агаповского и Варненского. Для бойцов подготовили белье, оборудование, выпечку, соленья и многое другое.