В Челябинской области жители трех районов отправили единый гумконвой в зону СВО

Военнослужащим передали нательное белье, сало, соления и варенье

Из Челябинской области сегодня в 4 утра в зону проведения спецоперации выехал гуманитарный конвой, который совместными усилиями организовали жители Нагайбакского, Агаповского и Варненского районов. Фуру для большого объема посылок, среди которых нательное белье, оборудование, выпечка, варенье, соления и сало, выделил житель села Париж. Активисты рассказали, что еще отправили своим бойцам-землякам.

«Инициаторами отправки грузовой машины с гуманитарной помощью на СВО стали Нагайбакский и Агаповский районы. Районы объединили свои усилия, чтобы направить необходимое на фронт. Своим землякам-бойцам, несущим службу в зоне СВО, передали адресные посылки Варненский район и город Челябинск. Машина для доставки помощи на СВО предоставлена жителем из села Париж Сергеем Ивановым. ГСМ обеспечила компания „Ситно“», — рассказали в общественном штабе «Нагайбак — фронту».

Активисты упаковали строительные материалы, генераторы, наборы инструмента, сварочный аппарат, сапоги, продукты питания, теплые вещи, медикаменты, средства гигиены, сшитое местными мастерицами нательное белье в госпиталь бойцам.

«Нашлось место и большому количеству ящиков с маскировочными сетями и плащ-палатками, так необходимыми бойцам на передовой. Обязательный атрибут вестей из дома — письма от школьников. В качестве домашнего гостинца упакованы мед, сало, соленья, варенье», — рассказали активисты.

Родные и друзья адресатов в зоне СВО направили именные посылки для своих бойцов. Жители Челябинской области всегда могут помочь южоуральским бойцам. 23 февраля телеканал ОТВ и Народный фронт проведут очередной марафон «Всё для Победы!». Весь день в эфире телеканала будут транслировать тематические фильмы и спецвыпуски, по специальному QR‑коду зрители могут направить деньги на спецсчет. Всего на нужды военнослужащих за время проведения марафонов было собрано 19 млн рублей.