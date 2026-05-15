Очень жаркая погода ожидает южноуральцев 15 мая

До Челябинской области добрался теплый воздух с Поволжья

Сегодня, 15 мая, в Челябинской области воздух раскалится до +29 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра также пообещали жителям региона умеренный южный ветер.

В Челябинске потеплеет до +27. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня максимум +25 градусов. Днем будет пасмурно, к вечеру прояснится. Умеренный южный ветер.

В Нязепетровске температура поднимется до +27 градусов. Облачно с прояснениями. Слабый юго-западный ветер.

В Аше столбики термометров достигнут +28 градусов. Сухо.

В Бакале день выдастся пасмурным, а градусники покажут +24. Ветер будет умеренным, южного направления.

На крайнем юге солнца также будет мало, но жителей ждет 25-градусное тепло.

Напомним, сегодня и в предстоящие дни суточная температура превысит норму на 7 градусов и более. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.