Обязательный техосмотр автомобилей в России могут отменить

Государственная дума РФ приняла законопроект об этом в первом чтении

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в первом чтении приняла Государственная дума Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Если закон примут, то техосмотр останется обязательным только для такси, автобусов, грузовиков и служебного транспорта, простые автомобилисты-любители будут освобождены от диагностики и штрафов за езду без осмотра.

Автомобилистов также освободят от штрафов за езду без диагностической карты.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным», —рассказал Вячеслав Володин.

Закон о введении штрафов за езду без техосмотра войдет в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее Журналист ИА "Первое Областное" рассуждал о том, упростит ли отмена обязательной диагностики авто получение полиса ОСАГО.