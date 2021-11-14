Законопроект об отмене обязательного техосмотра в первом чтении приняла Государственная дума Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Если закон примут, то техосмотр останется обязательным только для такси, автобусов, грузовиков и служебного транспорта, простые автомобилисты-любители будут освобождены от диагностики и штрафов за езду без осмотра.
Автомобилистов также освободят от штрафов за езду без диагностической карты.
«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным», —рассказал Вячеслав Володин.
Закон о введении штрафов за езду без техосмотра войдет в силу с 1 марта 2022 года.
Ранее Журналист ИА "Первое Областное" рассуждал о том, упростит ли отмена обязательной диагностики авто получение полиса ОСАГО.