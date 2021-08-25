Страсти по техосмотру: упростит ли жизнь водителям его отмена?

Корреспондент «Первое областное» — о нововведениях в автомобильной сфере

В России отменили техосмотр. Такими заголовками запестрели издания и информационные сайты. Уже с 22 августа страховщики при заключении договора ОСАГО не проверяют наличие действующей диагностической карты. Дебаты вокруг необходимости отмены или переноса техосмотра автомобилей то смолкают, то разгораются с новой силой уже несколько лет. И пока мы переживаем разные этапы реформы техосмотра, автомобилистам еще придется приспосабливаться к новым условиям. Говорить о том, что станет легче, проще, быстрее или даже дешевле, пока рано.

Сторонники отмены процедуры техосмотра или перевода его в категорию добровольной считают, что в том виде в каком он есть сейчас – это тяжкое бремя: долго и нудно. Уральский, а ныне уже московский, журналист и по совместительству руководитель Федерации автомобилистов России Максим Едрышов, считает, что девять лет (с тех пор, как ТО стал обязательной частью страхового полиса) 90% автомобилистов просто его покупали у страховщиков.

«С 2012 года автовладельцы фактически покупают техосмотр. Самое интересное, что многие, правда, об этом не знали и думали, что это какой-то сбор. На аварийность, как выясняется, это не особо влияет», — написал он на своей странице в Фейсбуке, выступая за добровольность прохождения техосмотра.

И если с первой ее частью, я соглашусь, то, как неконтролируемое появление автохлама может не повлиять на аварийность на дорогах, — весьма спорный вопрос.

Конечно, если смотреть на мир с ракурса, что за пределами Московской кольцевой дороги жизни нет, то можно смело заявлять, что на дорогах у нас присутствуют сплошь качественные, относительно новые, автомобили, некоторые даже модернизированные на более экологичные. Но стоить выехать за пределы любого мегаполиса, и понимаешь, сколько ржавых, старых и практически убитых машин еще едут от точки А в точку Б.

Откройте любой сервис по продаже автомобилей: там предложений машин за 10, 15 и 20 тысяч рублей — пруд пруди. И если есть предложение, значит есть спрос, и эти машины давно и надолго — участники дорожного движения. Сейчас они только снуют по сельским дорогам с невысоким трафиком или по поселкам, чтобы не попадаться на глаза незнакомым ГАИшникам. С отменой техосмотра ничего не помешает им выехать на дороги позначительнее.

У их владельцев не будет преград для получения оригинального ОСАГО. И уж тем более проходить добровольный техосмотр хозяева автохлама не станут. А пока наши соотечественники не зарабатывают столько, чтобы все могли позволить себе безопасные машины.

На сегодняшний день техосмотр, как таковой, никто не отменял. С 1 марта 2022 года в Кодекс административных нарушений будут внесены поправки. По ним отсутствие техосмотра влечет штраф 2 тысячи рублей, вместо нынешних 800. Машины без техосмотра начнут фиксировать камеры видеонаблюдения на дорогах. На один автомобиль может быть наложен штраф не более одного раза в сутки. Это значит, что, как только «письма счастья» полетят в почтовые ящики автомобилистов, водители массово отправятся оформлять техосмотр. Вновь сотни и тысячи автовладельцев поедут за десятки и сотни километров в ближайший пункт ТО.

Кроме того с 1 марта 2022 года ужесточаются требования к самим операторам техосмотра: они должны проводить фотофиксация авто до и после прохождения процедуры.

Я помню, как в детстве мы с папой намывали машину, чтобы назавтра пройти техосмотр в соседнем селе. Десятки машин стояли стройными рядами, а комиссия заглядывала под капот и вслушивалась в рокот работающего автомобиля. Спустя 30 лет мой папа ездит на техосмотр в Магнитогорск за 160 километров. Он честно его проходит, хотя, признаюсь, это делают единицы из моих знакомых.

А все потому, что купить диагностическую карту без прохождения необходимой процедуры пока доступнее, быстрее и легче. К тому же пунктов техосмотра не так много, они должны окупаться их владельцам, которым совершенно невыгодно открывать их в какой-то деревне или в каждом районе города. Купить формальное прохождение диагностики станет невозможно, а в том виде, в каком процедура остается, — она все так же труднодоступная и мучительно долгая.

Лично для меня подобная временная отмена техосмотра видится не попыткой облегчить жизнь автовладельцам, а увеличенными штрафами и защитой интересов страховщиков. Так процесс получения полиса стал проще и доступнее. И если раньше я следила за тем, чтобы у договора ОСАГО не истек срок, то теперь в календаре надо отметить дату прохождения ТО.

Это как раз тот случай, когда вспоминается неизменная цитата великого политика: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации.