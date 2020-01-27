Обсуждения генплана пройдут во всех районах Челябинска

Окончательное решение по развитию города на ближайшие годы примет гордума.

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В каждом районе Челябинска состоятся обсуждения генплана, который согласовал Комитет градостроительства и архитектуры города. Об этом утром 27 января на аппаратном совещании сообщил и. о. начальника комитета Сергей Самсонов. Встречи пройдут в течение недели. Сам документ рекомендован для принятия в феврале.

«Итоговые материалы генерального плана уже направлены в муниципальный проектный офис для рассмотрения на муниципальном проектном комитете в январе этого года. В рамках проектного комитета в феврале мы планируем подвести итоги работы по всем полученным замечаниям, а также еще раз озвучить мероприятия, которые мы запланировали в части развития инфраструктуры Челябинска», — сказал Сергей Самсонов.

Глава города Наталья Котова подчеркнула, чтобы с планами ознакомили горожан, а также ответили на все их вопросы. Председатель гордумы Андрей Шмидт заявил, что обсудить генплан смогут все интересующиеся.

«Проект весьма дискуссионный, и замечаний по нему достаточно много, в том числе от федеральных органов власти, Минстроя Челябинской области, активных жителей города и общественников. Они все будут учтены», — прокомментировал Андрей Шмидт.

Он отметил, что разработка генплана ведется уже не первый год, поэтому необходимо согласовать все мнения и предложения, которые лягут в основу развития Челябинска. Однако итоговое решение остается за Натальей Котовой и городской думой.