Студенческое общежитие повышенной комфортности открыли в Магнитогорске после реконструкции

Оно вместит более 260 студентов технического вуза

Сегодня, 2 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук открыли обновленное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова. В одном из 12 общежитий вуза провели реконструкцию в рамках нацпроекта «Наука и университеты», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В рамках реконструкции здания заменили инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад, а также оборудовали современными системами пожарной, охранной и экстренной сигнализации. Смонтировали и систему видеонаблюдения. В цокольном этаже расположены два тренажерных зала с раздевалками и душевыми кабинами, а также прачечная.

Общежитие повышенной комфортности вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе маломобильных.

«Инфраструктура, когда мы говорим об образовательном процессе, — это и образовательные помещения, они должны быть с современными лабораториями, исследовательскими центрами, и немаловажно, где студент живет. Многие десятилетия этой сфере уделялось меньше внимания, в силу разных причин, поэтому сегодня благодаря нацпроекту „Наука и университеты“, благодаря Министерству образования и науки РФ, вместе реализуем такие серьезные проекты. И будем продолжать эту работу»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Андрей Омельчук поблагодарил губернатора за то, что в регионе уделяется внимание созданию инфраструктуры и благоприятной экосреды для вузов.

«Очень рад, что мы сегодня открыли современное комфортное общежитие, потому что формат общежитий, который был во время нашего студенчества, был совершенно другой. Мне кажется, это абсолютно хороший объект для студентов. А скоро здесь откроется ФОК, стадион. Это очень классно, когда такие проекты получаются. Регион понимает, что, создавая новое качество высшего образования, он создает свое будущее»,— отметил замминистра науки и высшего образования РФ.

Напомним, строительство ФОКа с бассейном на территории вуза ведется по программе партии «Единая Россия» «Новая школа. Бассейны — вузам». В планах также провести капитальный ремонт двух общежитий и одно реконструировать. Всего 12 общежитий вуза вмещают порядка 2200 студентов.

Ранее Алексей Текслер и Андрей Омельчук обсудили развитие Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.