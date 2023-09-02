Магнитогорский вуз примет участие в создании передовых инженерных школ

Поддержку университета в этом направлении обсудили Алексей Текслер и Андрей Омельчук

Сегодня, 2 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с замминистра науки и высшего образования РФ Андреем Омельчуком в Магнитогорске. Они обсудили вопросы развития Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова, а также его участие в федеральных программах и достижение главной цели — стать современным центром науки и лидером развития отраслевой экосистемы горно-металлургического комплекса страны, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер поблагодарил министерство образования и науки РФ за поддержку южноуральских вузов, в том числе МГТУ им. Носова, и рассказал, что в вузе имеется мощная научная составляющая: он участвует в деятельности УМНОЦ, реализует собственные исследовательские программы, взаимодействует с предприятиями реального сектора экономики и расширяет круг партнеров. Например, сегодня вуз сотрудничает с группой компаний «Мечел», РМК, УГМК и другими.

«Основная задача, которую мы ставим перед вузом, — это его развитие через выполнение ряда задач и вхождение в проект „Приоритет 2030“. Считаю, у вуза есть все возможности, и я, как губернатор, готов оказать любую поддержку. Следующее направление — участие университета в создании передовых инженерных школ. Прошу также оказывать поддержку вузу. Понимаем, что молодежь — это наше будущее, поэтому, когда говорим о развитии университета, говорим и о развитии города, градообразующего предприятия, региона, а значит, и нашей страны в целом»,— акцентировал Алексей Текслер.

Андрей Омельчук подтвердил, что магнитогорский вуз действительно является успешным. По его словам, университет имеет хорошие связи, делает большой объем работ по заказу партнеров и выстраивает кооперационные цепочки, что стратегически очень важно.

«И, конечно, благодарю регион. Видим, область работает. Межуниверситетский кампус, который вы реализуете, — это не только большой объект для региона, но и инвестиции в науку и высшее образование, которые в будущем помогут привлечь и закрепить талантливую молодежь. И мы здесь, безусловно, с вами будем дальше двигаться, помогать»,— добавил Андрей Омельчук.

Ректор вуза Дмитрий Терентьев, также присутствующий на встрече, рассказал об образовании полного цикла от школы до вуза путем объединения уровней среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования.

«В наш университет заходят дети от 6 лет и проходят „педуниверсарий“, который включает в себя „ИТ-куб“, „Кванториум“ и „Проектную школу“. Дети выполняют проекты и получают профессиональное образование, а также могут продолжить заниматься наукой. На выходе мы получаем востребованных специалистов»,— объяснил Дмитрий Терентьев.