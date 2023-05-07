9 мая, в День Победы, в Челябинске на время проведения праздничного концерта и фейерверка — с 20:00 до 23:00 — перекроют несколько улиц. Кроме того, общественный транспорт изменит свои маршруты. Подробнее рассказали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С 8 до 11 часов вечера движение будет закрыто по следующим улицам:

  • улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улице Кирова от Труда до проспекта Победы;
  • улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
  • Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • улице Труда от Российской до Энгельса;
  • улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
  • улице Каслинской — от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

Автобусы в связи с этим будут следовать по измененным маршрутам:

  • № 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
  • № 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина;
  • № 18: Автобусный парк — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК «Алмаз»;
  • № 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
  • КМ: Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница.

Изменятся и маршруты троллейбусов:

  • № 7: ЧМК — Комсомольский проспект — Молдавская;
  • № 12: ЧМК — Комсомольский проспект — Молдавская;
  • № 14 и № 19 с 19:30 до 22:30 движение приостановлено;
  • № 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

Троллейбусы 5, 10, 16, 25 будут следовать без изменений.

По измененным маршрутам проследуют и трамваи:

  • № 3: ЧМК — Российская — Горького — ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК;
  • № 5: ЧГРЭС — Российская — Горького — ЧЭМК;
  • № 6: ЧГРЭС — Российская — Труда — ЧТЗ;
  • № 7: ЧГРЭС — Российская — Горького — ЧЭМК;
  • № 16 с 19:30 до 22:30 движение приостановлено;
  • № 20: Першино — ЧМК — ЦХП; № 22: Чичерина — Российская — Чистопольская.

Движение трамваев с 19:30 до 22:30 до Завода Колющенко, а также по улицам Кирова, Цвиллинга, Карла Маркса приостановлено.

Трамваи 14, 15, 18, 19 — без изменений.

Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам также с 6 утра до 13:00 9 мая. Подробнее смотрите здесь.