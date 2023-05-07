9 мая, в День Победы, в Челябинске на время проведения праздничного концерта и фейерверка — с 20:00 до 23:00 — перекроют несколько улиц. Кроме того, общественный транспорт изменит свои маршруты. Подробнее рассказали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
С 8 до 11 часов вечера движение будет закрыто по следующим улицам:
- улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улице Кирова от Труда до проспекта Победы;
- улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
- Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улице Труда от Российской до Энгельса;
- улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
- улице Каслинской — от улицы 8 Марта до проспекта Победы.
Автобусы в связи с этим будут следовать по измененным маршрутам:
- № 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
- № 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина;
- № 18: Автобусный парк — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК «Алмаз»;
- № 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
- КМ: Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница.
Изменятся и маршруты троллейбусов:
- № 7: ЧМК — Комсомольский проспект — Молдавская;
- № 12: ЧМК — Комсомольский проспект — Молдавская;
- № 14 и № 19 с 19:30 до 22:30 движение приостановлено;
- № 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
Троллейбусы 5, 10, 16, 25 будут следовать без изменений.
По измененным маршрутам проследуют и трамваи:
- № 3: ЧМК — Российская — Горького — ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК;
- № 5: ЧГРЭС — Российская — Горького — ЧЭМК;
- № 6: ЧГРЭС — Российская — Труда — ЧТЗ;
- № 7: ЧГРЭС — Российская — Горького — ЧЭМК;
- № 16 с 19:30 до 22:30 движение приостановлено;
- № 20: Першино — ЧМК — ЦХП; № 22: Чичерина — Российская — Чистопольская.
Движение трамваев с 19:30 до 22:30 до Завода Колющенко, а также по улицам Кирова, Цвиллинга, Карла Маркса приостановлено.
Трамваи 14, 15, 18, 19 — без изменений.
Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам также с 6 утра до 13:00 9 мая. Подробнее смотрите здесь.