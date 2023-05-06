В День Победы, 9 мая, в Челябинске и Копейске изменят маршруты общественного транспорта в связи с перекрытием некоторых участков улиц. В пресс-службе администрации города рассказали, как будут следовать автобусы, троллейбусы и трамваи.

Так, с шести часов утра и до часу дня движение транспорта в Челябинске будет закрыто по следующим улицам:

  • проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;
  • улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
  • улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
  • улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;
  • проспекту Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники).

Автобусы на этот период изменят маршрут и будут следовать по измененным маршрутам:

  • № 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина;
  • № 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
  • № 14: Железнодорожный вокзал — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
  • № 18: ТРК Алмаз — Свободы — Труда — Кирова — Автобусный парк;
  • № 64: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Автобусный парк;
  • № 90с: Железнодорожный вокзал — Тимирязева — Воровского — Сад "Кристалл;
  • № 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова —посёлок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
  • № 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

После 13:00 автобусы следуют по маршруту через площадь Революции.


Троллейбусы проследуют по таким маршрутам:

  • № 16: Автовокзал Центральный — ЖБИ;
  • № 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;
  • № 19: Автовокзал Центральный — Первоозёрный.

Троллейбусы №№ 5, 7, 10, 12, 14, 25 — без изменений.


Трамваи также изменят свои маршруты:

  • № 3: ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧМК;
  • № 5: ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК;
  • № 7: ЧГРЭС — Российская — Труда — ЧТЗ; № 16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Кирова — Чичерина.

Трамваи №№ 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 — без изменений.


Изменения в работе общественного транспорта ожидаются и в Копейске. Автобусы будут идти по следующим маршрутам:

  • № 4: Автовокзал — Проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — поселок Советов — проспект Победы — ДК им. Петрякова;
  • № 6 по Сутягина: рейсы с Автовокзала отправлением в 09:30; 11:00; 11:45; 12:30 отменены;
  • № 6 по пр. Славы: рейсы с Автовокзала отправлением 09:20; 10:05; 12:00, 13:35 отменены;
  • № 26: Автовокзал — Проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — поселок Советов — проспект Победы — Октябрьский;
  • № 41: рейсы с Автовокзала отправлением 09:42; 11:08 отменены;
  • № 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова —поселок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.



Подробнее о том, какие участки будут перекрыты для проезда, читайте в нашем материале.