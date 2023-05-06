В День Победы, 9 мая, в Челябинске и Копейске изменят маршруты общественного транспорта в связи с перекрытием некоторых участков улиц. В пресс-службе администрации города рассказали, как будут следовать автобусы, троллейбусы и трамваи.
Так, с шести часов утра и до часу дня движение транспорта в Челябинске будет закрыто по следующим улицам:
- проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;
- улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
- улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
- улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;
- проспекту Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники).
Автобусы на этот период изменят маршрут и будут следовать по измененным маршрутам:
- № 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина;
- № 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
- № 14: Железнодорожный вокзал — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
- № 18: ТРК Алмаз — Свободы — Труда — Кирова — Автобусный парк;
- № 64: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Автобусный парк;
- № 90с: Железнодорожный вокзал — Тимирязева — Воровского — Сад "Кристалл;
- № 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова —посёлок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
- № 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
После 13:00 автобусы следуют по маршруту через площадь Революции.
Троллейбусы проследуют по таким маршрутам:
- № 16: Автовокзал Центральный — ЖБИ;
- № 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;
- № 19: Автовокзал Центральный — Первоозёрный.
Троллейбусы №№ 5, 7, 10, 12, 14, 25 — без изменений.
Трамваи также изменят свои маршруты:
- № 3: ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧМК;
- № 5: ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК;
- № 7: ЧГРЭС — Российская — Труда — ЧТЗ; № 16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Кирова — Чичерина.
Трамваи №№ 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 — без изменений.
Изменения в работе общественного транспорта ожидаются и в Копейске. Автобусы будут идти по следующим маршрутам:
- № 4: Автовокзал — Проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — поселок Советов — проспект Победы — ДК им. Петрякова;
- № 6 по Сутягина: рейсы с Автовокзала отправлением в 09:30; 11:00; 11:45; 12:30 отменены;
- № 6 по пр. Славы: рейсы с Автовокзала отправлением 09:20; 10:05; 12:00, 13:35 отменены;
- № 26: Автовокзал — Проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — поселок Советов — проспект Победы — Октябрьский;
- № 41: рейсы с Автовокзала отправлением 09:42; 11:08 отменены;
- № 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова —поселок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Подробнее о том, какие участки будут перекрыты для проезда, читайте в нашем материале.