Общественники потребовали убрать рекламу мужского спа из аэропорта в Челябинске

Сомнительный баннер встречает пассажиров в зоне прилета

Членов Общественной палаты Челябинской области возмутила реклама мужского спа, размещенная в зоне прилета аэропорта «Игорь Курчатов» в Челябинске. Письмо с призывом убрать рекламу уже направлено генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие». Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба палаты.

Общественники считают, что сомнительная реклама наводит на мысли об интимных услугах и формирует негативный образ Челябинской области. Поэтому ее размещение в зоне прилета неприемлемо.

«Уверены, что аэропорт должен приветствовать жителей и гостей города рекламой об уникальности, гостеприимности нашего края, показывать свои наилучшие стороны, способствовать формированию позитивного имиджа города и региона в целом», — говорит председатель комиссии по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Челябинской области Наталья Баскова.

Ранее с просьбой обратиться внимание на сомнительную рекламу в Общественную палату обратились жители города.

Аналогичные претензии аэропорт уже получал в 2020 году, тогда челябинцы осудили рекламу мужского клуба, которая соседствовала с рекламой ломбарда.