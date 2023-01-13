Общественники собрали 90 жалоб на плохое отопление в Челябинской области

Прокуратура организовала проверку по всем выявленным фактам

Народный фронт в Челябинской области составил антирейтинг муниципалитетов, где жители чаще всего жалуются на перебои с отоплением. Общественники получили в общей сложности 90 обращений. Больше всего — из областного центра. Об этом сегодня, 13 января, сообщил сайт южноуральского ОНФ.

Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Народного фронта, жалобы на холод в домах и социальных объектах собирались по разным каналам. Иногда жители звонили и писали сами, в других случаях общественники мониторили паблики в социальных сетях и брали информацию оттуда.

После общения с заявителями и уточнения информации был составлен список городов и районов, где перебои с отоплением случаются особенно часто. Антирейтинг под названием «С теплом — труба» возглавил Челябинск. Там было зафиксировано 15 вопиющих фактов, четыре из них относились к социальным объектам.

Например, в холоде зимуют жители поселка ЧВВАКУШ. Проблемы отмечены в детской поликлинике на улице Мамина в Челябинске, где ребенок не смог пройти ЭКГ по причине холода в процедурном кабинете. А на территории больницы на улице Горького обнаружены голые трубы, отапливающие улицу.

В список проблемных территорий также попали Чебаркуль, Копейск, Сатка, Миасс, Нагайбакский, Верхнеуральский и Каслинский районы.

Так, в помещении почты в поселке Балканы Нагайбакского района температура воздуха не превышает 4°C.

«Стоит электрокотел, который не обогревает, начальник почты сидит в валенках, дубленке и теплых варежках. Лет семь назад поменяли крышу, а стены лопнувшие — и почтальоны почту разбирают в варежках, калькуляторы и компьютер замерзают и не работают, люди не могут оплатить свет и другие услуги», — написали местные жители в коллективном письме.

В чебаркульском ДОСе термометры в некоторых квартирах показывают всего 12°C при зимнем нормативе 18°C. В доме № 10 на улице Куйбышева в Сатке отопление исчезло по двум стоякам. Одной из жительниц пришлось за свой счет промывать трубы отопления, потому что управляющая компания игнорирует заявки.

«Особо подчеркну, что перебои с теплом зачастую никак не влияют на суммы в квитанциях. Кое-где за отсутствующее или недостаточное тепло приходится платить до 7 тысяч рублей. И такие ситуации мы фиксируем повсеместно», — отметил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

На основе собранной информации общественники составили реестр проблемных адресов, который направлен в Госжилинспекцию, прокуратуру и главам муниципалитетов. В Челябинской областной прокуратуре корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили получение реестра. По указанным фактам организована проверка.

Ранее Первое областное информагентство подготовило инструкцию для жителей многоквартирных домов на случай отключения тепла, а также горячей и холодной воды.