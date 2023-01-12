В здании всего всего 4°С: сельские почтальоны из Челябинской области рассказали о холодных кабинетах

Сотрудники вынуждены работать в валенках

Почтальоны поселка Балканы Нагайбакского района в 30-градусные морозы вынуждены в помещении работать в валенках и верхней одежде. Здание почты при этом капитально не ремонтировалось более 15 лет и имеет много проблем. Сотрудники рассказали об условиях труда в соцсети. ИА «Первое областное» выяснило, как решает проблему работодатель и местная власть.

В эти холодные дни, когда во многих городах Челябинской области температура опускалась ниже 30 градусов, в балканском почтовом отделении всего +4°C. Работники говорят, что из источников отопления в здании — электрокотел, который практически не работает.

«Начальник почты сидит в валенках, дубленке и теплых варежках. Почтальоны почту разбирают в варежках. Калькуляторы и компьютер замерзают и не работают, а люди не могут оплатить свет и другие услуги», — делятся авторы сообщения.

Сотрудники уверяют, что здание капитально не ремонтировалось больше 15 лет. Там нет воды и туалета.

Комментарий к публикации оставил представитель администрации Нагайбакского района.

«Руководством Балканского поселения предлагалось представителям “Почты России” разместить Балканское отделение в здании администрации Балканского поселения. Это было бы удобно для жителей и сотрудников почты. Но руководство Челябинского филиала “Почты России” не пошло на эти меры», — сообщили в районной администрации.

Представитель Нагайбакской администрации отметил, что, отклонив предложение, руководство «Почты России» провело ремонт в нынешнем здании. В ходе этого ремонта установили тот самый электрокотел, который практически не отапливает здание.

В управлении почтовой службы по Челябинской области сообщили ИА «Первое областное», что специалисты уже выехали на обследование помещения. По итогам осмотра примут решение по улучшению ситуации в отделении.

Напомним, ранее в поселке Красногорском Еманжелинского района в здании почты полностью отключили отопление: лопнули батареи. Ситуацию тогда прокомментировали представители «Почты России» и администрации района.