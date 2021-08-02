Общественники помогли собрать к школе пострадавших от пожара в Джабыке детей

Волонтеры подбирали подарки индивидуально для каждого ребенка

Школьники из поселка Джабык Челябинской области, чьи семьи пострадали от стихийного пожара и остались без крыши над головой, готовы к новому учебному году. Задачу обеспечить детей рюкзаками и комплектом всех необходимых принадлежностей к 1 сентября взяли на себя активисты Общероссийского народного фронта, объединившиеся в рамках штаба #МыВместе. Каждый школьник получил новый рюкзак, портфель для творчества и полный набор канцелярии, сообщили в ОНФ.

По данным, собранным поселковой школой, детей, которым нужна помощь в подготовке к началу учебного года, оказалось более 20. Деньги их родители сейчас направляют на восстановление уничтоженного стихией быта, поэтому помощь оказалась очень кстати.

«У меня сгорело абсолютно все: хозяйство, поросята, птица, дом. Очень помогает поддержка неравнодушных людей. Помогли с продуктами, с одеждой, теперь к учебному году мы готовы. В семье трое мальчишек, без помощи в такой ситуации собраться в школу как? Очень большие траты», — делится жительница Джабыка Ирина Морозова.

Волонтеры подбирали подарки индивидуально для каждого ребенка: было важно, чтобы дети, оказавшиеся в сложной ситуации, действительно испытали радость. Все подарки — в соответствии с требованиями к разным классам, а одинаковых рюкзаков или портфелей для творчества нет.

«Это и есть самоцель штаба #МыВместе — помогать в самых разных ситуациях и не оставлять человека один на один с бедой. Каждый из нас старается ободрить словом, проявить внимание, дать понять, что мы действительно вместе», — рассказывает участник волонтерского штаба #МыВместе, эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Ранее челябинский штаб #МыВместе собрал продуктовую помощь для жителей поселков, пострадавших от пожара. Неравнодушные люди передали 150 кг продуктов, а также бытовую химию, предметы личной гигиены и кухонную утварь.

Жителям поселков Джабык и Запасное, чьи дома уничтожены в результате лесных пожаров, спишут долги за электроэнергию. Под списание попадут 39 пострадавших семей.

Напомним, пожары, бушевавшие на юге Челябинской области с 8 по 11 июля, уничтожили 61 строений в поселках Джабык и Запасном. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил возвести новые дома до 1 октября 2021 года. Их строительство уже началось.

Автор: Виталий Гущинский