В Металлургическом районе Челябинска на улице Румянцева в этом году капитально отремонтируют около одного километра тепловых сетей, сообщили сегодня, 26 августа, в пресс-службе городской администрации. Обещают, что после этого теплопровод можно будет не трогать 20 лет.
В мэрии отметили, что тепловые сети на этом участке должным образом не ремонтировали много лет. Из-за этого приходилось десятки раз за отопительный сезон проводить аварийные ремонты, отключая жителям отопление и горячую воду.
«Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в этом году мы заменим около одного километра магистральных сетей на улице Румянцева. Причем впервые на муниципальных сетях мы прокладываем современные трубы в пенополиуретановой изоляции, безаварийный срок службы которых составляет 20 лет», — подчеркнули в администрации.
Модернизация повысит качество теплоснабжения для 60 тысяч жителей Металлургического района. Завершить ремонт и восстановить проезжую часть планируется до 20 сентября.
Напомним, что этим летом из-за плохого состояния теплосетей в Металлургическом районе продлевали гидравлические испытания.
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