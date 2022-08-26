Обновленный теплопровод в Челябинске прослужит без ремонта 20 лет

На муниципальных сетях впервые уложили трубы в пенополиуретановой изоляции

«Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в этом году мы заменим около одного километра магистральных сетей на улице Румянцева. Причем впервые на муниципальных сетях мы прокладываем современные трубы в пенополиуретановой изоляции, безаварийный срок службы которых составляет 20 лет»,

— подчеркнули в администрации.