В Металлургическом районе Челябинска продлили второй этап опрессовки сетей

Часть домов по северной стороне останется без воды дольше планируемого

В Челябинске часть домов в Металлургическом районе останется без горячей воды дольше планируемого срока. Второй этап гидравлических испытаний придется продлить из-за ремонта системы. Об этом доложил на аппаратном совещании в понедельник, 27 июня, заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

В Челябинске продолжается подготовка сетей к отопительному сезону. Второй этап опрессовки сетей должен завершиться 28 июня. А уже 5 июля стартует третий этап. На аппаратном совещании Александр Астахов доложил, что на некоторых участках сетей в Металлургическом районе потребуется ремонт. Это значит, что второй этап здесь продлят.

«Частично по северной зоне Металлургического района испытания будут продлены в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях», — отметил он.

Напомним, в Челябинске продлили и первый этап опрессовки в Металлургическом и Курчатовском районах.