Обновленный генплан Челябинска представят депутатам гордумы до 20 июня

К этому времени в проект внесут предложенные поправки

До 20 июня 2021 года управление архитектуры Челябинска представит депутатам Челябинской городской думы Генеральный план города с внесенными в него предложениями и замечаниями. Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании сообщил начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главный архитектор Павел Крутолапов.

«На прошлой неделе, 8 июня, состоялось внеочередное расширенное заседание комиссии, в ходе которого от депутатского корпуса были получены предложения по материалам документа и было принято решение, что управление архитектуры совместно с разработчиком документа — компанией „Гипрогор“ — проанализирует данные предложения на предмет возможности учета и внесения в представленный проект документа. Итог данной работы управление архитектуры планирует направить в адрес Челябинской гордумы до 20 июня текущего года»,— рассказал Павел Крутолапов.

Напомним, ранее депутаты гордумы предлагали акцентировать внимание на зонах с ветхоаварийным жильем, транспортных артериях, увеличении количества парков и скверов на месте промзон. При этом они одобрили концепцию развития города за счет освоения уже существующего пространства.

Генеральный план Челябинска был направлен в гордуму 30 апреля 2021 года. Его утверждение намечено на осень-зиму 2021 года.