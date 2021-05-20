Челябинские депутаты внесли изменения в проект Генплана города

Они выступили за увеличение количества парков и скверов на месте промзон

В Челябинской городской думе состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. На совещании депутаты обсудили разработку проекта Генерального плана города Челябинска и внесли свои предложения.

С 2017 года начался сбор информации для разработки стратегии развития градостроительного направления в городе. Проект важного документа направлен в Челябинскую думу для ознакомления. Его концепцию депутатам озвучил начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию, главный архитектор Павел Крутолапов. Проекту предстоит пройти ряд обсуждений, и депутаты еще могут подготовить свои замечания и предложения.

«Депутаты рекомендовали акцентировать внимание управления на зонах города с ветхоаварийным жильем, транспортных артериях, увеличении количества „зеленых участков“ — парков и скверов на месте промзон. Утверждение Генерального плана намечено на IV квартал 2021 года», — пояснила пресс-служба гордумы Челябинска.

Народные избранники одобрили основную концепцию градостроительного направления развития города: не за счет расширения границ, а за счет освоения уже существующего внутригородского пространства, которое будет рационально освоено.