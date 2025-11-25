Бурые медведи не спят, а белые даже не грустят по снегу

Как звери в Челябинском зоопарке реагируют на теплый ноябрь

В этом году аномально теплый ноябрь. В такое время обычно Челябинск запорошен снегом, а сейчас — дожди и плюсовая температура. Как переносят такую погоду животные в зоопарке, рассказала биолог, культорганизатор челябинского зверинца Любовь Кадомцева.

«Зима для всех очень сложный период. А в такую погоду, которая стоит сейчас, животные чувствуют себя лучше, им проще. Звери приоделись в густые шубки, а на улице то −5, то +5», — говорит Любовь Кадомцева.

Бурые медведи к концу ноября обычно спят. Но этой затяжной осенью припозднились. Малыш уже забурился во внутреннее помещение, где оборудована берлога, и залег засыпать, несмотря на плюсовую температуру. Медведицы пока бодрствуют: Шкода периодически ворочает носом, Бусинка тоже еще не заснула.

Успеют ли животные выспаться за короткую зиму? Любовь Кадомцева говорит, что так вопрос не стоит.

«Спячка — это способ переждать голодные времена. Медведь кушает много, а зимой, как вы понимаете, в лесу реки замерзли, рыбу не достанешь. Охотиться медведям из-за крупных размеров достаточно сложно, а ягод нет. В зоопарке мы тоже уводим медведей в спячку, сокращаем их рацион», — объясняет биолог.

При этом некоторые питомцы, выросшие в неволе, могут и вовсе обходиться без зимнего сна. Например, медведица Бусинка, которая выросла в зоопарке, иногда не спит зимой вообще и чувствует себя абсолютно нормально.

А не скучает ли без мороза и снега белый медведь? Любовь Кадомцева говорит, что это стереотипы. Если белый медведь обитает на Крайнем Севере, это не означает, что ему плохо при более теплой погоде.

«Если ты можешь вынести низкие температуры, это не значит, что они тебе нравятся. И для белых медведей сейчас условия оптимальные», — отмечает эксперт.

Часть животных и вовсе от теплого ноября получают сплошные плюсы. Например, кенгуру и олени, которых в сильные морозы закрывают в теплых помещениях, сейчас имеют свободный выход на улицу и с удовольствием гуляют на свежем воздухе.