Новый сборочный корпус автозавода «Урал» выйдет на проектную мощность уже во II квартале 2025‑го

Реализацию масштабного инвестпроекта оценили полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер

В рамках форума «Патриоты Урала», который сегодня стартовал в Миассе, уральский полпред президента РФ Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой основных производственных площадок автозавода «Урал», передает корреспондент ИА «Первое областное».

У главного конвейера гости осмотрели выставку продукции южноуральского предприятия — предприятие сегодня является ведущим производителем полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке; ознакомились с производственным процессом главного конвейера, а также оценили ход строительства нового сборочного корпуса. Это главный этап масштабного инвестиционного проекта технического перевооружения предприятия, который реализуется при финансовой поддержке Минпромторга РФ.

На новом конвейере будут собирать трудоемкие машины. Планируется выпускать 5 500 автомобилей в год, что обеспечит выполнение продуктовой стратегии предприятия. Выход на проектную мощность запланирован на второй квартал 2025 года.

Генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев сообщил Артему Жоге, что на днях на новом конвейере начал работу участок сборки кабин.

«Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включен в решение задач, которые ставит президент. Автозавод „Урал“ — предприятие с большой историей, которое и сегодня вносит весомый вклад в отечественную экономику. Уверен, развитие завода продолжится и все инвестиционные проекты, запущенные на предприятии, будут успешно реализованы», — подчеркнул Артем Жога.

II Форум волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа «Патриоты Урала», который сегодня проходит Миассе на территории автомобильного завода «Урал», объединил более 350 участников из 12 регионов России. Выбор автозавода в качестве площадки для проведения форума очевиден. Предприятие является ведущим производителем грузовой техники в России и сегодня обеспечивает потребности специальной военной операции.

«Автозавод „Урал“ — это флагман уральской промышленности, и мы гордимся его достижениями. Новые инвестиционные проекты, которые мы сегодня увидели, говорят о динамичном развитии предприятия и его уверенном взгляде в будущее. Поддержка таких предприятий — один из наших главных приоритетов», — резюмировал Алексей Текслер.