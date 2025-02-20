В Челябинской области начал свою работу форум «Патриоты Урала»

Площадкой для форума стал автозавод «Урал» в Миассе

Второй форум «Патриоты Урала», который проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, стартовал сегодня, 20 февраля, в Миассе. Участие в нем принимают также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Герой России Артур Орлов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С приветственным словом к участникам и гостям форума обратился Сергей Кириенко. Он поблагодарил волонтеров и гражданских активистов Урала за поддержку бойцов на передовой, мирных жителей Донбасса и Новороссии, семей участников СВО, за гуманитарную помощь, которую жители регионов УрФО отправляют в зону боевых действий.





«Очень важны те поставки, которые вы осуществляете, но гораздо важнее для каждого из ребят на передовой чувствовать, что за ними вся страна. Чувствовать тепло сердец, поддержку, понимание того, за что ты воюешь, того, что тебя ждут дома», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко подчеркнул значимость работы по поддержке семей участников СВО и самих ветеранов, которые возвращаются домой; также важно активно привлекать ветеранов СВО к работе с молодежью.

«Мы должны помнить, что идет еще и информационная война, и это война за умы и сердца подрастающего поколения. И она будет самой длинной. И здесь очень важно, чтобы и все огромное волонтерское сообщество Урала объединило свои силы и опыт, потому что вы своим примером показываете не на словах, а на деле, что такое настоящий патриотизм», — акцентировал Сергей Кириенко.

После церемонии открытия стартовало установочное пленарное заседание. Его открыл полпред, который отметил, что одна из целей специальной военной операции — консолидация, объединение общества — уже достигнута.





«Достигнуть победы, достигнуть результата без объединения, без совместных усилий не получится никогда. Это не только в войне, это и на производстве, это и в цеху, и на заводе, это в футбольной, в баскетбольной команде, это в хоккейной команде, это во всех направлениях, это в каких-то школьных мероприятиях. Должно быть объединение, одна общая идея и движение к этой цели. И консолидация нашего общества, всех — от школьника до серебряного волонтера — это и есть путь к победе», — сказал, в частности, Артем Жога.

Попред добавил, что готов выслушать все предложения, а также помочь в решении насущных вопросов.





Челябинский губернатор Алексей Текслер, к которому перешел микрофон, поблагодарил полпреда за честь принимать форум на Южном Урале, напомнил, что область, как и в прошлые столетия, гордо несет свое звание опорного края державы, оставаясь и сегодня в авангарде тех регионов, где куется победа.

«У нас работает более 150 оборонных предприятий. На одном из них мы находимся сегодня, и в подтверждение этого — замечательный грузовик „Торнадо“, который спасает жизни нашим ребятам. Полностью бронирован, и вообще такие капотные машины очень любят в армии, как ребята говорят про него — „полтора метра жизни“, имея в виду, что капот спасает в случае наезда на мину», — заметил Алексей Текслер.

Он также выразил слова огромной благодарности волонтерам, гражданским активистам.

«С первых дней специальной военной операции общество объединилось, и большое количество наших земляков не по долгу службы, а по велению сердца стали помогать нашей армии. Спасибо вам огромное. Эта работа бесценна, потому что она действительно позволяет сплотиться всему обществу, а ребята на фронте чувствуют эту поддержку. Мы видим эту обратную связь, мы видим слезы ребят, которые получают эту помощь, — это дорогого стоит», — сказал губернатор.





Напомним, для участия в форуме было подано более 800 заявок от общественников, волонтеров и активистов, которые поддерживают СВО, из 18 регионов России, а также Казахстана и Киргизии.