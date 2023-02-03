«Ранее министр здравоохранения региона уже указывала главному врачу районной больницы Нязепетровска на недопустимость закрытия кабинетов неотложной помощи в населенных пунктах Шемаха, Ситцева и Ункурда. В итоге все кабинеты неотложной помощи продолжили свою работу. Однако жители были по-прежнему обеспокоены тем, что ближайшая станция скорой помощи находится в 43 километрах от поселка — в больнице Нязепетровска», — рассказывают в пресс-службе.
Рабочая группа Минздрава планирует выехать в Нязепетровский район уже на следующей неделе. Специалисты проведут аудит служб неотложной и скорой помощи.
Одно решение по кабинетам неотложной помощи уже принято: в будни они работают с 16:00 до 8:00, а в выходные — круглосуточно.
С 8:00 до 16:00 в будние дни пациентов принимает фельдшерско-акушерский пункт.
Экстренную помощь жителям Нязепетровского района сейчас оказывают три бригады скорой медицинской помощи. Они работают круглосуточно и без выходных.
Между тем первый в городе аппарат МРТ установили в больнице Миасса.