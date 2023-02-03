Новый пункт скорой помощи откроют на севере Челябинской области

Он должен расположиться в селе Шемаха

Агата Ткачева поручила проработать вопрос о создании дополнительного пункта скорой медицинской помощи в селе Шемаха Нязепетровского района. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Ранее министр здравоохранения региона уже указывала главному врачу районной больницы Нязепетровска на недопустимость закрытия кабинетов неотложной помощи в населенных пунктах Шемаха, Ситцева и Ункурда. В итоге все кабинеты неотложной помощи продолжили свою работу. Однако жители были по-прежнему обеспокоены тем, что ближайшая станция скорой помощи находится в 43 километрах от поселка — в больнице Нязепетровска»,

— рассказывают в пресс-службе.

Рабочая группа Минздрава планирует выехать в Нязепетровский район уже на следующей неделе. Специалисты проведут аудит служб неотложной и скорой помощи.

Одно решение по кабинетам неотложной помощи уже принято: в будни они работают с 16:00 до 8:00, а в выходные — круглосуточно.

С 8:00 до 16:00 в будние дни пациентов принимает фельдшерско-акушерский пункт.