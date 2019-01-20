/ Новый провокационный арт-объект удивил жителей Челябинска

Необычная инсталляция помогает горожанам ответить на вопрос «Кто виноват в моих проблемах?».

Новый провокационный арт-объект появился в районе Алого Поля. На обыкновенной белой стене автор изобразил строку ввода поисковой системы, в которой задан вопрос «Кто виноват в моих проблемах?». Сразу под ней, там, где должны выводиться картинки по запросу, создатель инсталляции повесил три зеркала.



Возьми за привычку винить себя во всем. Пойми меня правильно, не закидывай себя камнями по пустякам, а попытайся объективно оценить ситуацию. Создай в голове детальную копию себя и сделай из нее лучшего друга. Проецируй на него все свои неудачи, ошибки и поражения. И когда увидишь, что другу невмоготу, спроси, что тяготит его, а после диалога-монолога прости его. Прости, просто так, без причины. Со временем, благодаря такому подходу, дружба с другом в голове перерастет в любовь к себе. После появится и необъяснимая любовь к окружающим, словно каждый прохожий твоя родня. И границы дома увеличатся: от объема квартиры до ширины улиц. — прокомментировал арт-объект его автор kavaplecha у себя в Instagram.

Необычная инсталляция тут же вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Некоторые посчитали, что автор таким образом решил поиздеваться над горожанами, однако большинство челябинцев согласились, что все проблемы исходят лишь от самого себя.

Смысл в том, что кроме тебя никто не виноват! — написал под постом с арт-объектом один из горожан.

Просто вышка. — дополнил другой.

Чертов гений! — резюмировал третий.

Отметим, расположена инсталляция на стене дома по улице Красной, 36 (проспект Ленина, 63).