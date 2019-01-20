Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.33 -0.11 75.58 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Новый провокационный арт-объект удивил жителей Челябинска

Новый провокационный арт-объект удивил жителей Челябинска

Необычная инсталляция помогает горожанам ответить на вопрос «Кто виноват в моих проблемах?».
сегодня в 13:50
  |  Общество

Новый провокационный арт-объект появился в районе Алого Поля. На обыкновенной белой стене автор изобразил строку ввода поисковой системы, в которой задан вопрос «Кто виноват в моих проблемах?». Сразу под ней, там, где должны выводиться картинки по запросу, создатель инсталляции повесил три зеркала.

Возьми за привычку винить себя во всем. Пойми меня правильно, не закидывай себя камнями по пустякам, а попытайся объективно оценить ситуацию. Создай в голове детальную копию себя и сделай из нее лучшего друга. Проецируй на него все свои неудачи, ошибки и поражения. И когда увидишь, что другу невмоготу, спроси, что тяготит его, а после диалога-монолога прости его. Прости, просто так, без причины. Со временем, благодаря такому подходу, дружба с другом в голове перерастет в любовь к себе. После появится и необъяснимая любовь к окружающим, словно каждый прохожий твоя родня. И границы дома увеличатся: от объема квартиры до ширины улиц. — прокомментировал арт-объект его автор kavaplecha у себя в Instagram.

Необычная инсталляция тут же вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Некоторые посчитали, что автор таким образом решил поиздеваться над горожанами, однако большинство челябинцев согласились, что все проблемы исходят лишь от самого себя.

Смысл в том, что кроме тебя никто не виноват! — написал под постом с арт-объектом один из горожан.

Просто вышка. — дополнил другой.

Чертов гений! — резюмировал третий.

Отметим, расположена инсталляция на стене дома по улице Красной, 36 (проспект Ленина, 63).

Общество
Южноуральский бобр создает «арт-объекты» из берез
10.07.2018
Южноуральский бобр создает «арт-объекты» из берез
Общество
Челябинские граффитисты превратили серый фасад многоэтажки Самары в уникальный арт-объект
23.06.2018
Челябинские граффитисты превратили серый фасад многоэтажки Самары в уникальный арт-объект
Общество
Студентка ЮУрГУ подарила родному Миассу символичный арт-объект
11.10.2017
Студентка ЮУрГУ подарила родному Миассу символичный арт-объект
Культура
Челябинский охранник по ошибке разобрал уличный арт-объект
19.05.2017
Челябинский охранник по ошибке разобрал уличный арт-объект
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Сбежавший олень чуть не затоптал ребенка в Озерске
сегодня в 15:24
Сбежавший олень чуть не затоптал ребенка в Озерске
Общество
Новый провокационный арт-объект удивил жителей Челябинска
сегодня в 13:50
Новый провокационный арт-объект удивил жителей Челябинска
Происшествия
Южноуралец перерезал горло посетителю ночного бара в Москве. ВИДЕО
сегодня в 11:01
Южноуралец перерезал горло посетителю ночного бара в Москве. ВИДЕО
Общество
Большой бродячий пес загрыз маленькую собачку в Магнитогорске
вчера в 19:00
Большой бродячий пес загрыз маленькую собачку в Магнитогорске
Общество
Крещенские купания на Южном Урале прошли без происшествий
вчера в 17:30
Крещенские купания на Южном Урале прошли без происшествий
Общество
На Южном Урале служебная собака помогла правоохранителям раскрыть преступление
вчера в 15:00
На Южном Урале служебная собака помогла правоохранителям раскрыть преступление
Общество
Необычные подарки ко дню рождения получил Джефф Монсон в Миасской клинике
вчера в 13:05
Необычные подарки ко дню рождения получил Джефф Монсон в Миасской клинике
Общество
В Челябинской области поставщик электроэнергии сменит адреса всех филиалов
вчера в 11:07
В Челябинской области поставщик электроэнергии сменит адреса всех филиалов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6