Новый нацпроект поможет развитию туризма в Челябинской области

В 2025 году начнут строить дороги на Зюраткуль и Пороги

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запустят строительство дороги на Зюраткуль и Пороги. О том, как в Челябинской области реализуют нацпроект, в прямом эфире ЦУР рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Целью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» является комплексное развитие населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств. Нацпроект рассчитан до 2030 года. Основные задачи — привести в порядок 60% региональных дорог, 90% дорог в городских агломерациях.

Упор нацпроекта будет направлен на развитие туризма в регионе.

«Каждый населенный пункт получит свою дорогу. Мы изначально массово приводили всю улично-дорожную сеть в нормативное состояние, а сейчас работаем точечно», — сказал министр.

В 2026 году планируется закончить строительство дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. А уже в 2025 году начнут укладывать дороги на Зюраткуль и саткинские Пороги.

Также Алексей Нечаев сообщил, что в рамках нового нацпроекта продолжат активно заниматься развитием Обхода Челябинска. Особенно много задач по объектам на юге региона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году по программе «Инфраструктура для жизни» сделают 172 километра дорог. Всего в области будет приведено в порядок около 600 километров дорожного покрытия.