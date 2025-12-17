Инфраструктура Магнитогорска готова к увеличению туристического потока

Город предлагает множество интересных экскурсий

С каждым годом Магнитогорск становится все более популярным у туристов. Если в 2024 году город посетили 1,9 миллиона человек, то в этом году — уже более двух миллионов. Готова ли инфраструктура легендарной Магнитки к такой популярности? На этот вопрос ИА «Первое областное» глава города Сергей Бердников ответил в ходе пресс-конференции.

«Созданная в городе инфраструктура готова к возрастающей нагрузке. Сегодня Магнитогорск входит в перечень российских городов с самым высоким качеством жизни, имеет высокий уровень качества дорог и дорожной инфраструктуры. В городе представлено множество объектов спорта, образования и культуры, различные форматы гастрообъектов, которых насчитывается более 500, многочисленные сервисы для жизни, характерные для современного и развитого города»,— ответил Сергей Бердников.

Готовность инфраструктуры к высокой нагрузке не раз подтверждали эксперты: все объекты успешно проходили проверки, обязательные перед проведением крупномасштабных мероприятий.

Магнитогорску действительно есть что показать туристам. Здесь проводят обзорные экскурсии, охватывающие основные городские объекты; тематические; промышленные экскурсии с посещением Магнитогорского металлургического комбината, производства компании «Ситно» и других, а также многие другие. Проводят экскурсии высококвалифицированные гиды. Если в прошлом году таких в городе было всего два, то в этом году задействовано семь специалистов. Кроме того, популярен и горнолыжный туризм.

«Сегодня мы фиксируем стабильный туристический поток. В этом году его общий объем превысит 2 миллиона человек, тогда как в 2024 году — 1,9 миллиона. Из них гостей, остановившихся в городе на одну ночь и более, составляет не менее 40%, то есть 800 тысяч человек»,— уточнил Сергей Бердников.

Большинство туристов — 66% — жители Московской области. Также среди гостей встречаются жители Башкирии, Свердловской и Оренбургской областей, Татарстана. Приезжают и из Краснодарского края, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

«В городе функционирует множество отелей, гостиниц и иных средств размещения, включая трех- и четырехзвездочные отели. Всего на сегодняшний день представлено 29 классифицированных объектов размещения, в которых одномоментно могут разместиться около трех тысяч человек»,— добавил мэр.

В этом году, например, в гостиницах города было размещено порядка 72 тысяч человек. В 2024-м их количество составило 70,5 тысячи.

Увеличению турпотока поспособствует и модернизация аэропорта. Недавно Главгосэкспертиза одобрила проект нового пассажирского терминала, пропускная способность которого составит 200 человек в час.