Новый кинотеатр открылся в Металлургическом районе Челябинска

Досуговый центр «Импульс» вновь готов принимать гостей.

Послушать 00:00

В Металлургическом районе Челябинска состоялось открытие обновленного кинотеатра в досуговом центре «Импульс». Появился кинотеатр в этом здании еще в 1970-х годах, в те времена он назывался «Союз». В 1994 году кинотеатр «Союз», «Орленок» и ансамбль бального танца «Импульс» объединили в культурно-досуговый центр.

Новую жизнь «Импульс» получил в 2017 году, когда администрация района совместно с МБУК Досуговый центр «Импульс» решили восстановить кинотеатр.

«На возрождение кинотеатра администрация города направила 12 миллионов 360 тысяч рублей. Теперь в зале установлены новые кресла с подстаканниками, новое оборудование, позволяющее показывать фильмы как в 2D, так и в 3D форматах», — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

На открытие кинотеатра прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что помнит, как в этом зале располагались и предыдущие кинотеатры.

«С чего-то надо начинать, я рад, что мы начали с киноцентра „Импульс“. Теперь это современный кинотеатр на 600 зрителей, я уверен, что жителям района будет куда сходить. Это семейный формат, будет возможность сходить сюда семьей, провести время с детьми», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что на ближайшие сеансы в кинотеатре уже не осталось билетов. Утром группа школьников отправится на мультфильм, а вечером взрослые смогут посмотреть фильм про известного персонажа из комиксов.