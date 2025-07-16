Два новых автобусных маршрута запустят в Челябинске до конца 2025 года

Объявлены аукционы на выбор перевозчиков

В Челябинске к концу 2025 года запустят два новых автобусных маршрута: № 95 «Микрорайон Привилегия (улица Спортивная) — улица Молодогвардейцев» и № 17а «Улица Профессора Благих — Улица Нефтебазовая». По ним будут следовать новые средние автобусы. Сейчас проходят конкурсы на выбор подрядчиков, объявлены соответствующие аукционы, размещенные на сайте госзакупок.

Маршрут № 95 будет следовать по улицам Спортивной, Лазурной, Брусничной, автодороге Шершни — поселок Западный, улицам Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.

«Маршрут № 95 — это новый маршрут для улучшения транспортного обслуживания большого микрорайона Привилегия в Западном. Он обеспечит связку с улицей Братьев Кашириных и новым студенческим кампусом у ЧелГУ»,— уточнил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Маршрут № 17а последует по улицам Бейвеля, Чичерина, Комсомольскому проспекту, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, Воровского, Блюхера и Нефтебазовой. Он охватит жителей новых микрорайонов на Блюхера.





Оба маршрута будут муниципальными.