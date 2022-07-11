Новые ливневки построят в Челябинске в местах крупных подтоплений

Работы будут проведены до июля 2023 года

В Челябинске насчитывалось 23 участка постоянного подтопления в дожди, из них 11 уже устранили, по остальным ведутся работы. Об этом 11 июля на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Проанализировали совместно с МБУ „ЭВИС“ состояние мест подтопления на территории города. На начало года их было 23, мы устранили практически половину, на сегодняшний день осталось 12 таких мест. Это сложные места, где нужно дополнительно обустраивать ливневую канализацию, дождеприемники. Мы эту работу продолжим, и думаю, что до июля следующего года мы выполним все работы по намеченному плану»,— доложил Андрей Ксензов.

Также он добавил, что в будущем будут учитывать места подтоплений при определении объектов капитального ремонта.

На некоторых улицах города после ливней образуются потопы. Ранее на аппаратном совещании Наталья Котова рекомендовала проверить места подтоплений, чтобы запланировать ремонт на новых участках, а также призвала рассказывать о случаях, когда ливневки закрывают специально.