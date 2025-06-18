Новые челябинские ракеты для ЗРК успешно испытали на спецоперации

Конструкторы продолжают разработки

Разработанные в Челябинске прототипы универсальных ракет успешно прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на челябинский кластер разработчиков.

Новые ракеты предназначены для использования как в зенитных, так и в тактических комплексах ближнего боя, пишет BFM74.ru. В ходе испытаний они успешно поразили бронетехнику, укрепления и живую силу противника, а также сбили воздушные цели.

«Это современные боеприпасы, которым нет аналогов. Они могут отражать любые угрозы с воздуха и успешно применяться для нападения. Все компоненты, включая двигатель и ракетное топливо, — российского производства, импортных комплектующих нет», — заявил конструктор Александр Родиков.

Сейчас идет работа над следующим прототипом универсальной ракеты с кумулятивно-зажигательно-осколочной головной частью.

Мы уже рассказывали об одной из разработок челябинского оборонного завода «Сигнал» — мини-ракете с функцией видеофиксации цели. Она легкая, маневренная, ее преимущество — полное радиомолчание во время полета к цели. Модель способна лететь на предельно малой высоте, эффективно преодолевая естественные препятствия. Запуск возможен с различных платформ: авиационных носителей, стационарных наземных установок и из тубуса. Цель может быть как стационарной, так и подвижной (например, БПЛА).