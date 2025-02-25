В Челябинске разработали мини‑ракету с возможностью видеофиксации цели

Новое оружие превосходит аналоги по легкости и маневренности

В Челябинске на оборонном заводе «Сигнал» (входит в Ростех) разработали мини-ракету с возможностью видеофиксации цели. Об особенностях изобретения на II форуме «Патриоты России» в Миассе рассказал начальник лаборатории предприятия Александр Родиков.

По его словам, благодаря видеокамере новая ракета летит к цели в режиме полного радиомолчания. При этом она может лететь максимально низко, преодолевая естественные препятствия.

Имеющиеся аналоги уступают мини-ракете по маневренности и другим техническим характеристикам. К примеру, разработчики утверждают, что весит она в два раза меньше «Иглы» — переносного зенитно-ракетного комплекса, вес которого достигает 10 килограммов.

Новая управляемая ракета оснащена головкой самонаведения, ориентируется в пространстве и находит заданную цель с помощью видеокамеры. Запускать ракету, по словам разработчиков, можно с авиационных носителей, со стационарных наземных установок, из тубуса. Нацелить ее можно на стационарный объект либо БПЛА, находящийся в движении.

Ранее на предприятии совместно с ЧелГУ и ЧВВАКУШем создали переносной боеприпас, способный уничтожить вражеские дроны на расстоянии до 50 метров. Боеприпас «Глухарь» весом менее килограмма не требует сборки, имеет большую площадь поражения и приводится в действие в считаные секунды.

