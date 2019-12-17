Новую структуру администрации Челябинска утвердили сегодня в городской думе

Теперь у главы города восемь заместителей, а некоторые управления и комитеты поменяли названия и функционал.

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Челябинская администрация теперь включает в себя восемь заместителей главы города; структурные подразделения, состоящие из управлений и отделов; отраслевые органы, в которые входят комитеты и управления.

«Должность Первого заместителя Главы города упразднили, но появился другой чин — заместитель Главы города по городской среде, в его обязанности войдет работа с другими заместителями и главным архитектором по вопросам развития городской среды, а также контроль деятельности Управления наружной рекламы и информации и Управления по градостроительному проектированию», — рассказали в пресс-службе администрации.

Остальные должности просто переименовали: теперь в Челябинске есть заместитель Главы по дорожному хозяйству и транспорту, заместитель Главы города по строительству, заместитель Главы по экономическому развитию и инвестициям.

Комитет градостроительства и архитектуры с сегодняшнего дня состоит из двух ведомств: Управления градостроительных разрешений и Управления архитектурно-градостроительного проектирования. Считается, что это улучшит качество работы. Управление дорожного хозяйства станет Комитетом дорожного хозяйства, поскольку объем выполняемых работ увеличился. Комитет экономики станет называться Управлением по стратегическому планированию, экономике и инвестициям. Одной из его задач будет улучшение инвестиционного климата в Челябинске.

«В администрации появились два новых управления: Управление по координации деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и Управление по работе с обращениями граждан и организаций. Раньше ведомства числились отделами, но объем работ предполагает иное название», — отметили в пресс-службе.

Целых три структурных подразделения тоже сменили названия: Управление благоустройства переименовано в Управление развития и благоустройства городской среды; Управление информационных технологи — в Управление информатизации и цифровой инфраструктуры; Управление по физической культуре, спорту и туризму — в Управление по физической культуре и спорту. Новые формулировки дают четкое понятие, какую деятельность осуществляет организация.

Комитет финансов города Челябинска, Контрольно-ревизионное Управление, Управление информационной политики, Мобилизационный отдел — прямо подведомственны главе города.

Новая административная структура соответствует требованиям законодательства и предполагает эффективное исполнение вопросов местного значения и полученных городских полномочий. Отмечается, что проект не потребует никаких расходов муниципального бюджета.