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/ Новое отделение центра СПИДа открыли в Челябинске

Новое отделение центра СПИДа открыли в Челябинске

Филиал начал работу перед Днем борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.
сегодня в 11:58
  |  Общество

Новое отделение центра СПИДа открыли в Челябинской области. Медучреждение начало принимать посетителей уже 28 ноября. Как раз перед Днем борьбы со СПИДом, который отмечают в первый день зимы. В этом корпусе раньше располагалась детская туберкулезная больница № 3 (улица Блюхера, 44), но ее перемести после реорганизации. Благодаря этому помощь больным ВИЧ удалось сделать качественнее: раньше всем нужно было ездить на улицу Пекинскую.

В новом корпусе поставили современное оборудование, предусмотрели работу с пациентами с ограниченными возможностями, добавили детскую комнату и кабинет психолога.

В нашей области проживает большое количество людей с вирусом иммунодефицита, поэтому подобные объекты здравоохранения крайне важны. Это уже второй такой объект, и он, несомненно, передовой, как по оснащению, так и площадям. ВИЧ — это не приговор, сегодня люди могут получать современную терапию и жить полноценной жизнью, для этого в Челябинской области работают специальные учреждения и пациентов обеспечивают необходимыми медикаментами. Региональный бюджет поддерживает эту область, совершенно точно, у нас ВИЧ находится под контролем. — сказал присутствовавший на открытии филиала вице-губернатор Евгений Редин.

Специалисты Минздрава отмечают, что больше 30 тысяч южноуральцев ВИЧ-инфицированны. Половина получает лекарства. Сегодня ВИЧ поддается контролю и лечению, причем в любом возрасте.

Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать тестами на ВИЧ. Проходить обследование в центрах или во время акций в городе.

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