/ Южноуральские мамы стали чаще рожать двойняшек и тройняшек

Средний возраст рождениц — 29 лет.

11 тысяч 960 малышей появилось на свет в Челябинской области за четыре месяца с начала года. Это на 895 новорожденных меньше, чем годом ранее. При этом чаще на свет стали появляться двойни и тройни — 156 и 3 соответственно. Кроме того, девочек снова оказалось меньше, чем мальчиков — 5749 и 6211.

Все больше женщин получают статус многодетных. В этом году в третий раз стали мамами 1956 женщин — на 64 больше, чем годом ранее. А четвертого ребенка родили 656 жительниц области, что на 15 больше, чем в прошлом году.

На реализацию приоритетного направления национального проекта «Здоровье» — «Родовый сертификат» Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ с начала года направлено более 120 миллионов рублей. Средства перечисляются медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также детям в течение первого года жизни, на основании представленных ими талонов родовых сертификатов. — добавили в правительстве Челябинской области.

Добавим, средний рост малышей — 51,2 см, средний вес — 3,3 кг, а средний возраст мам — 29 лет.