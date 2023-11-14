Новогодняя ночь на южноуральских курортах для семьи обойдется в сотню тысяч рублей

Челябинские депутаты проверили цены на базах отдыха

От 100 до 170 тысяч рублей стоит новогодняя ночь и пара выходных на южноуральских курортах по пакету «все включено». В челябинском отделении ЛДПР возмутились коммерческими предложениями таких баз отдыха и попросили УФАС проверить сектор на формирование цен к новогоднему периоду. По словам депутата Виталия Пашина, семьи с детьми не могут позволить себе такой отдых.

В пресс-службе челябинского отделения партии сообщили, что в приемную приходят обращения южноуральцев о росте цен на новогодние представления, подарки и домашние визиты Деда Мороза и Снегурочки. А отдых на базах в этот период стал дороже в три раза по сравнению с прошлым годом.

Южноуральские либерал-демократы проверили эти обращения. Так, новогодние представления в Челябинске обойдутся от 300 до 2,5 тысячи рублей. Но бюджетных вариантов уже почти не осталось. Как не осталось и предложений в сегменте «эконом» за пределами города. На базах отдыха и курортах раскуплены почти все бюджетные коттеджи, где может разместиться большая компания. Семейная пара с двумя детьми может встретить новогоднюю ночь и провести два выходных на базе отдыха с бассейнами по пакету «все включено» от 100 до 170 тысяч рублей. Доплата за третьего ребенка будет немалая, а на некоторых курортах вообще не предусмотрено такое предложение. Это возмутило депутата ЗСО Виталия Пашина.

«Мы прекрасно понимаем, что есть рыночные отношения, но в ряде случаев цены очевидно завышены. Много говорится о демографии, о поддержке многодетных семей, но при этом родители с детьми не могут воспользоваться полноценным зимним отдыхом и развлечениями в нашем же регионе. Многие вынуждены отказываться от идеи семейных поездок из-за нехватки средств и проводят время дома. Характерно и то, что предложения уральских баз и отелей ограничены пакетами: двое взрослых и два ребенка. ЛДПР также ранее указывала на неготовность туристической инфраструктуры к приему многодетных семей»,— пояснил многодетный отец Виталий Пашин.

Об анализе цен челябинские партийцы сообщили своему лидеру Леониду Слуцкому. Сообщается, что тот, в свою очередь, передал руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому просьбу взять ситуацию под контроль, провести проверку повышения цен на новогодние мероприятия и подарки в Челябинской области.