/ Новогодние цены на автомобили Миф или Реальность?

Приобретение автомобиля – это серьезная и дорогостоящая покупка, поэтому долой эмоции, только логика и рассудительность!

Конечно, приобретение автомобиля перед Новым годом могло бы быть приятным подарком вашим домочадцам, тем более, если вы и так собирались менять свое старое авто на новое в ближайшее время. Но давайте постараемся рассмотреть этот вопрос с точки зрения разумности и выгоды для семейного бюджета.

Перед Новым годом дилерские центры готовы сделать покупателям хорошее предложение на некоторые модели автомобилей. Не секрет, что дилер освобождает свои склады от автомобильных запасов текущего года, чтобы быть готовым к новым поставкам. Отсюда и появляются заманчивые условия покупки.

А сотрудничество с Банками партнерами – дополнительная возможность сэкономить при покупке.

И, как правило, новый год – новые цены, поэтому тянуть не стоит, становится обидно, когда за месяц раздумий один и тот же автомобиль становится дороже.

А если вы сторонник немецких автомобилей, то отличным вариантом станет Volkswagen, и новогодняя акция «Сезон подарков в Автоцентре Керг» с практичными подарками.

На весь модельный ряд действует специальное предложение при покупке: комплект шипованных колес на оригинальных дисках или комплект оригинальных аксессуаров в подарок!

Ведь если Volkswagen, то в Автоцентре Керг!

Модель Специальное предложение Volkswagen Polo



- Цена от 559 900 руб.1 - Выгода 85 000 руб в комплектации Life2 - Кредит от 6,0% годовых3 - От 3 900 руб. в месяц4 Новогодние подарки от Автоцентра Керг: - Комплект зимних колес на оригинальных дисках5 - 10 000 руб. на дальнейшее сервисное обслуживание.6 Volkswagen Jetta



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Преимущество до 695 000 руб. в комплектации Wolfsburg Edition в trade-in15 Или реальная выгода на trade-in на остальные комплектации – до 350 000 р.16 Кредит от 19 900 руб. в месяц17 Новогодние подарки от Автоцентра Керг: 1. на выбор один из 2-х пакетов5: Пакет 1. Комплект зимних шин Пакет 2. (оригинальные аксессуары) - Брызговики (передние, задние) - Ковры резиновые салона - Ковер багажника - Накладка заднего бампера (на погрузочную площадку). 2. до 30 000 руб. на дальнейшее сервисное обслуживание.6

Итак, новогодние цены и подарки на автомобили все же существуют!

Но еще раз хотим подчеркнуть, что наши рассуждения исключительно практичны. А если задействовать эмоции, то ключи от нового автомобиля смотрятся под новогодней елкой просто великолепно!





«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,

454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;

тел.: +7 (351) 259-68-68 ;

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1. Указанная цена является рекомендованной и действительна для модели Volkswagen Polo в комплектации Conceptline (концептлайн) при условии приобретения нового автомобиля у официального дилера Volkswagen в период с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. со сдачей прежнего автомобиля в зачет стоимости нового автомобиля (трейд-ин).

2. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017 г выпуска в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены и скидкии по trade-in. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

3. Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Указанная процентная ставка применяется при покупке полиса страхования жизни и здоровья заемщика (CPI). Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») по специальной акции «Polo» для приобретения нового Volkswagen Polo: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка на срок от 12 до 36 месяцев – 15,6% годовых при первоначальном взносе (далее – «ПВ») от 20% (включительно). Ставка снижается на 2,9% при условии страхования по программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны c 01.12.2017 по 31.12.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru

4. Ежемесячный платеж - 3 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции «Polo Гарант» на покупку нового Polo Conceptline 1.6 (66 кВт), ручн.-5, стоимостью 599 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 271 170 рублей (45,2% от стоимости авто), остаточным платежом 239 960 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 6% годовых при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Указанный расчет ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Polo Гарант» для приобретения нового Volkswagen Polo: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 15,6% годовых, при первоначальном взносе от 20% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017 по 31.12.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

5. Акция действует при покупке автомобиля Volkswagen Polo, Jetta, Tiguan Classic в кредит и добровольном личном страховании по рискам входящим пакет «премиум B» в страховых компаниях - партнёрах ООО СК Кардифф, АО СК Благосостояние, ООО СК РГС-Жизнь. В пакет «премиум В» входит страхование от следующих случаев:

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни;

Установление Застрахованному лицу инвалидности 1-ой (первой) или 2-ой (второй) группы в результате несчастного случая или болезни;

Недобровольная потеря работы Застрахованным лицом и получение в связи с указанным событием статуса безработного;

Потеря работы Застрахованным лицом и получение в связи с указанным событием статуса безработного;

Временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая или болезни.

Условия кредита: процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Гарант» для приобретения нового VW: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 16,3% годовых, при первоначальном взносе от 20% (включительно).

Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны с 01.11.2017 по 30.11.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru

6. Бонусная карта ООО "Автоцентр Керг" выдается при покупке автомобиля Volkswagen на сумму от 500 001 рубля. На бонусную карту клиента начисляется приветственный бонус в размере от 10 000 руб. до 30 000 руб. в зависимости от стоимости автомобиля на дальнейшее сервисное обслуживание и покупку запасных частей в ООО "Автоцентр Керг". Более подробная информация о бонусной программе ООО "Автоцентр Керг" по тел.: 259 68 68.

7. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Jetta в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017г. выпуска в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

8. Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Указанная процентная ставка применяется при покупке полиса страхования жизни и здоровья заемщика (CPI). Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») по специальной акции «Jetta» для приобретения нового Volkswagen Jetta: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка на срок от 12 до 36 месяцев – 16,3% годовых при первоначальном взносе (далее – «ПВ») от 20% (включительно). Ставка снижается на 2,9% при условии страхования по программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны c 01.12.2017 по 31.12.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru

9. Ежемесячный платеж - 4 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции «Jetta Гарант» на покупку нового Jetta Conceptline 1.6 (66кВт), ручн.-5, стоимостью 949 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 478 950 рублей (50,47% от стоимости авто), остаточным платежом 379 600 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 6,7% годовых при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основании Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Jetta Гарант» для приобретения нового Volkswagen Jetta: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 16,3% годовых, при первоначальном взносе от 20% (включительно). Ставка снижается на 2,9% при условии страхования по программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017 по 31.12.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

10. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Passat B8 или Passat Variant (Вариант) в готовой комплектации LIFE Plus (Лайф Плюс) 2017 г выпуска с бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяца с момента регистрации транспортного средства к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

11. Ежемесячный платеж - 9 900 рублей означает размер затрат клиента, взявшего кредит в рамках специальной акции «Volkswagen Гарант» на покупку нового Volkswagen Passat Limousine Trendline 1.4 TSI (92кВт), ручн.-6 стоимостью 1 499 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 780 190 рублей (52,05% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 599 600 рублей (40%) и процентной ставкой 11,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основании Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Volkswagen Гарант» на новые Volkswagen Passat: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (полный пакет документов): 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 11,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно). Процентная ставка (два документа): 13,9% годовых, при ПВ от 30% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

12. Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Tiguan Гарант» для приобретения нового Volkswagen Tiguan NF: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей . при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка для Volkswagen Tiguan (при полном пакете документов): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев - 14,6% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно). Процентная ставка (при двух документах): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев -15,6% годовых, при ПВ от 20% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

13. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

14. Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Tiguan NEW Гарант» для приобретения нового Volkswagen Tiguan NF: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей . при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка для Volkswagen Tiguan NF (при полном пакете документов): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев - 14,6% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно). Процентная ставка (при двух документах): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев -15,6% годовых, при ПВ от 20% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

15. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Touareg 2017 г. выпуска в готовой комплектации Touareg Wolfsburg Edition с двигателем 3,0 TDI 245 л.с. с 8-ступенчатой коробкой передач в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальными дилерами специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяца с момента регистрации транспортного средства к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

16. Акция действительна покупке нового автомобиля Volkswagen Touareg в период с 01.11.2017 по 30.11.2017 за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж официального дилера Volkswagen Автоцентр Керг

17. Ежемесячный платеж в сумме 19 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции «Volkswagen Гарант» на покупку нового Volkswagen Touareg 3,6 V6 FSI 183кВт (249), 8-авт. 4Motion стоимостью 2 999 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 1 558 070 рублей (51,95% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 1 199 600 рублей (40%) и процентной ставкой 11,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Volkswagen Гарант» на новые Volkswagen Touareg при предоставлении полного пакета документов: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (при полном пакете документов): на срок 12,18,24,30,36 месяцев – 11,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно). Процентная ставка (при двух документах): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев - 13,9% годовых, при ПВ от 30% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.12.2017г. по 31.12.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.