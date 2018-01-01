/ Суперлуние увидят россияне в ночь на 2 января

Редкое явление совпадет с полнолунием.

Самую большую Луну, или Волчью, как ее иногда называют, смогут увидеть жители России в первые сутки нового года. Суперлуние будет доступно для наблюдения и на территории Челябинской области. В ночь на 2 января Луна окажется так близко к Земле, что поразит своим размером.

Ближайшее редкое Суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года, разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00:56 мск очень близко – на 356 565 км, а в 5:52 мск произойдет полнолуние. — сообщает сайт Московского планетария.

Следующее Суперлуние ждет жителей России 31 января. Это явление совпадет с лунным затмением.