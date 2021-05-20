Новое билетное меню в общественном транспорте обсудили в Челябинске

На ледовой арене «Трактор» также развернулась межрегиональная выставка

С 20 по 22 мая в Челябинске проходит межрегиональная выставка «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» и Южно-уральский транспортный конгресс. Это ежегодное мероприятие традиционно собирает транспортников — экспертов пассажирских и грузовых перевозок, логистов, общественников. Его организует министерство дорожного хозяйства и инфраструктуры Челябинской области.

В рамках форума состоялся транспортный конгресс, где обсудили вопросы развития общественного транспорта, использования топлива, соблюдения антимонопольного законодательства и изменения в федеральном законодательстве.

Заместитель министра Александр Егоров презентовал основные тезисы транспортной реформы:переход на регулируемый тариф, обновление подвижного состава, новое билетное меню.

21 мая будет проходить совещание с муниципалитетами по основным вопросам проводимых дорожных ремонтов. Участники круглого стола обсудят строительный и лабораторный контроли.

В рамках выставки прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов области.