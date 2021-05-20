В четверг, 20 мая, в Челябинске прошел областной конкурс профессионального мастерства водителей. Первое, второе и третье место разделили между собой водители автобусов из областного центра, сообщили в региональном Миндортрансе.
Мероприятие проводится в тринадцатый раз и собирает частников из разных районов. В этом году в профессиональном конкурсе соревновались 23 участника из Снежинска, Трехгорного, Вишневогорска, Златоуста, Чебаркуля, Усть-Катава, Копейска, Коркино, Магнитогорска, Октябрьского, Челябинска, Пласта, Аргаяша, Сатки, Бредов и других городов. Для участия в конкурсе приглашались все автотранспортные предприятия Челябинской области.
«Мы ежедневно несем ответственность за жизни пассажиров. Важен не приз, а заслуженное уважение к нашей профессии!» — считает самый опытный участник конкурса Александр Овчинников из Вишневогорска.
Он уже восьмой раз участвует в конкурсе и даже был в числе победителей.
Решающим для водителей стал этап скоростного маневрирования. Участники выполняли фигуры: «бокс», «стоянка», «змейка», «тоннельные ворота», «колея», «эстафета», «стоп-линия». Соревнования проходили на автобусах большой вместимости марки МАЗ.
«Повышение водительского мастерства и профессионализма является важной задачей, что поможет нам улучшить транспортное обслуживание населения и, конечно, повысит безопасность дорожного движения», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.
По итогам двух этапов конкурса первое место занял Ренат Ибрагимов, второе место — Дмитрий Дмитриев, третье место — Виталий Бачигин. Все трое победителей — водители разных автотранспортных компаний Челябинска, их ожидают денежные призы.