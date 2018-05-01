/ Новый размер МРОТ достиг уровня прожиточного минимума с 1 мая

Южноуральцев ждет повышение зарплаты.

С 1 мая вступили в силу изменения в российском законодательстве. В частности, по всей стране, в том числе и на Южном Урале, изменился размер минимальной оплаты труда. Этот показатель увеличился на 18% и сравнялся с прожиточным минимумом.

К 1 мая из федерального бюджета в регионы поступили дополнительно более 36 миллиардов рублей на повышение зарплаты. — передает «Российская газета».

Напомним, минимальный размер оплаты труда достиг 11 163 рублей. Эта сумма на 1,5 тысячи больше, чем прежний МРОТ. В администрации Челябинска напомнили о необходимости учитывать при оплате труда МРОТ, установленный данным законом, по которому районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются сверх установленного минимального размера оплаты труда.