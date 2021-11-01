Новгородская область первой из регионов продлила нерабочую неделю

В регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

В Новогородской области продлили нерабочую неделю. До 14 ноября новгородцы не будут ходить на работу, но сохранят зарплату. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин на очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что в области продолжается рост заболеваемости.

«Ситуация сложная, перелома мы не достигли, полномочия, данные губернаторам президентом, позволяют продлить режим нерабочих дней», — прокомментировал Андрей Никитин.

Он пояснил, что регион находится в стадии роста заболеваемости, в том числе и среди детей. В Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, при каком развитии ситуациив регионе возможно продление нерабочей недели.